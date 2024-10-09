프런트엔드, 백엔드, 데이터베이스를 이제 하나의 Cloudflare Worker에 담았습니다
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2025-04-08
이제 Cloudflare Workers에서 정적 사이트와 전체 스택 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. React Router v7, Astro, Vue 등에 대한 프레임워크 지원과 Cloudflare Vite 플러그인은 현재 모두가 사용할 수 있습니다. ...계속 읽기 »
2024-04-05
이제 프레임워크의 개발 서버를 사용하면서 D1 데이터베이스, R2 개체 저장소, AI 모델 등에 액세스할 수 있습니다. 로컬에서 밀리초 단위로 반복하여 Cloudflare에서 실행되는 정교한 웹 애플리케이션을 구축하세요...