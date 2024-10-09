전체 스택 프레임워크와 Cloudflare를 통한 놀랍도록 빠른 개발

2024-04-05

이제 프레임워크의 개발 서버를 사용하면서 D1 데이터베이스, R2 개체 저장소, AI 모델 등에 액세스할 수 있습니다. 로컬에서 밀리초 단위로 반복하여 Cloudflare에서 실행되는 정교한 웹 애플리케이션을 구축하세요 ...