Cloudflare Realtime 및 RealtimeKit으로 애플리케이션을 진정한 대화형으로 만드세요

2025-04-09

Cloudflare Realtime과 RealtimeKit을 발표합니다. 이 툴킷은 Kotlin, React Native, Swift, JavaScript, Flutter용 SDK를 사용하여 며칠 만에 실시간 오디오 및 동영상 애플리케이션을 출시 및 배포할 수 있는 완전한 툴킷입니다. ...