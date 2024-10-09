Cloudflare Realtime 및 RealtimeKit으로 애플리케이션을 진정한 대화형으로 만드세요
2025-04-09
Cloudflare Realtime과 RealtimeKit을 발표합니다. 이 툴킷은 Kotlin, React Native, Swift, JavaScript, Flutter용 SDK를 사용하여 며칠 만에 실시간 오디오 및 동영상 애플리케이션을 출시 및 배포할 수 있는 완전한 툴킷입니다....계속 읽기 »
2025-04-09
Cloudflare Realtime과 RealtimeKit을 발표합니다. 이 툴킷은 Kotlin, React Native, Swift, JavaScript, Flutter용 SDK를 사용하여 며칠 만에 실시간 오디오 및 동영상 애플리케이션을 출시 및 배포할 수 있는 완전한 툴킷입니다....계속 읽기 »
2021-09-30
Cloudflare는 WebRTC Components로 시작해 공개 기술을 바탕으로 실시간 커뮤니케이션 응용 프로그램의 구축과 확장을 수월하게 하는 서비스를 선보입니다....
2021-09-30
이제 Cloudflare를 이용하면 송출에서 스트리밍까지 종단간 서버리스 스트리밍이 가능해집니다. Stream Live는 비디오 수집, 인코딩, 녹화, 플레이어를 모두 한 제품 안에서 처리해줍니다....