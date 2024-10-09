D1 GA, Hyperdrive, Queues, Workers, Analytics Engine 업데이트로 상태 간편화하기

2024-04-01

모든 전체 스택 앱의 핵심은 데이터를 저장하고 보존하는 것입니다! 금주에는 개발자가 Cloudflare를 기반으로 스테이트풀(stateful) 앱을 구축하는 데 도움이 될 프레젠테이션을 발표하는 것으로 시작하게 되어 기쁩니다. 여기에는 Cloudflare의 SQL 데이터베이스인 D1과 데이터베이스 가속화 서비스인 Hyperdrive를 일반 사용자도 이용 가능하게 하는 것이 포함됩니다 ...