최근 빈번하게 발생하는 인터넷 장애

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Cloudflare Radar는 인터넷의 광범위한 중단을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 7월 중순에 _2024_년 _2_분기 인터넷 중단 요약을 발표했으며, 최근 3분기 첫 달에 감지된 몇 가지 주목할 만한 중단을 살펴봅니다.여기에는 방글라데시, 시리아, 파키스탄, 베네수엘라에서 관찰된 트래픽 이상이 포함됩니다.

방글라데시

방글라데시에서 정부의 일자리 할당량과 실업률 상승에 반대하는 학생들의 폭력적인 시위로 인해 정부는 7월 18일 "시민의 안전을 보장한다 "는 이유로 전국적으로 모바일 인터넷 연결 중단을 명령했습니다 .정부가 주도한 이 셧다운은 결국 광대역 네트워크까지 오프라인 상태가 되면서 거의 전면적인 인터넷 중단 사태로 이어졌습니다. 방글라데시의 인터넷 트래픽은 거의 0에 가까울 정도로 감소했습니다(현지 시간으로 21:00(UTC 15:00) 직전). 방글라데시에서 발표된 IP 주소 공간도 그 시간에 거의 0에 가까워져 방글라데시의 거의 모든 네트워크가 인터넷에서 연결이 끊겼습니다.

그러나 이번 전국적인 셧다운에 앞서, 여러 방글라데시 네트워크 제공업체에서 중단이 발생하여 앞으로 일어날 일을 예고하는 듯 했습니다. AS24389(Grameenphone)에서는 현지 시간으로 7월 18일 01:30(7월 17일 19:30 UTC)에 인터넷 트래픽과 공지된 IP 주소 공간이 모두 손실되면서 인터넷이 완전히 중단되었습니다.

AS25245(Banglalink)의 서비스 중단은 현지 시간 7월 18일 02:15(7월 17일 20:15 UTC)에 인터넷 트래픽과 공지된 IP 주소 공간이 모두 0으로 떨어지면서 시작되었습니다.

AS24432(Robi Axiata)에서는, 현지 시간으로 7월 18일 06:30경(UTC 00:30)부터 인터넷 트래픽과 공지된 IP 주소 공간이 모두 사라지는 인터넷 중단 현상이 관찰되었습니다.

AS58715(Earth Telecommunication)의 인터넷 트래픽은 현지 시간 7월 18일 18:00(12:00 UTC)에 감소하기 시작하여 4시간 후 0에 도달했습니다. 발표된 IP 주소 공간은 현지 시간 21:00(15:00 UTC)에 감소하기 시작하여 현지 시간 21:25(15:00 UTC)에 완전히 사라졌습니다.

AS63526(Carnival Internet)은 현지 시간 20시 45분(14:45 UTC)에 트래픽이 끊기고, 이후 한 시간 동안 공지된 모든 IP 주소 공간이 회수된 마지막 셧다운 호스트 중 하나였습니다.

셧다운 이전에는 방글라데시의 국가 단위 평균 대역폭과 대기 시간 모두 상당히 안정적이었습니다. 그러나 Cloudflare Radar의 국가 단위 인터넷 품질 측정 결과, 평균 대역폭이 뚜렷하게 증가하고 평균 대기 시간이 동시에 감소했는데, 이는 모바일 네트워크 제공업체가 인터넷 연결을 끊으면서 측정값이 손실되었기 때문인 것으로 보입니다.

방글라데시의 광대역 인터넷 서비스 공급자들은 인터넷 전면 중단이 시작된 지 5일 후인 7월 23일부터 인터넷 연결을 복구하기 시작했습니다. 우편, 통신 및 정보 기술부 장관에 따르면 초기 복구는 은행, 상업 부문, 기술 회사, 수출업체, 아웃소싱 제공업체 및 미디어 매체에 우선순위를 둔 '시범 운영'의 성격으로 진행되었습니다. 공지된 IP 주소 공간은 현지 시간으로 19:00(UTC 13:00) 경부터 증가하기 시작했으며, 일부 네트워크가 인터넷에 다시 연결되면서 같은 시간대에 트래픽 양이 증가하기 시작했습니다.

위에서 설명한 네트워크 제공업체를 살펴보면, AS63526(Carnival Internet) 및 AS58715(Earth Telecommunication)의 트래픽은 현지 시간 7월 27일 06:00(00:00 UTC) 경부터 증가하기 시작했으며, 이 제공업체는 광대역 복구의 후반 단계에 포함된 것으로 보입니다. 그러나 모바일 제공업체의 트래픽은 7월 28일 현지 시간 15:00경(09:00 UTC)이 되어서야 회복되기 시작했으며, AS24389(Grameenphone), AS45245(Banglalink), AS24432(Robi Axiata) 모두 그 시점 또는 약간 이후에 트래픽이 크게 증가하기 시작했습니다.

시리아

안타깝게도 시리아는 시험의 부정 행위를 방지하기 위해 시행되는 전국적인 시험 기간 동안 매년 인터넷 셧다운이 발생하기 때문에, 인터넷 셧다운이 낯설지 않은 나라입니다. 최근 시리아_,_ 이라크_,_ 알제리에서 발생한 인터넷 셧다운에 관한 최근 블로그 게시물에서는 5월 26일부터 6월 13일 사이에 실시된 2024년 1차 시험에 대해 살펴봤습니다.

Syrian Telecom이 Facebook 페이지에 게시한 아래 일정(Google Lens를 통한 영어 번역)에서 볼 수 있듯이 7월 25일부터 두 번째 시험과 함께 수 시간 동안의 인터넷 중단이 시작되었습니다.

테스트 첫 4일 동안 시행된 인터넷 차단은 아래 그래프에서 명확하게 확인할 수 있으며, 이러한 차단은 7월 25일, 28일, 29일, 30일에 발생했습니다.

그러나 7월 30일로 계획된 중단 직후 시리아의 인터넷 트래픽과 IP 주소 공간에 또 다른 장애가 발생한 것을 확인할 수 있습니다. Syrian Telecom의 Facebook 게시물(번역됨)에 따르면, "기술 홀_[데이터 센터]_ 중 한 곳에 위치한 에어컨 중 하나에서 정기 유지 보수를 수행하는 동안 폭발이 발생하여 인터넷 회로가 일시적으로 서비스 되지 않았습니다_._"고 합니다. 이 문제로 인해 현지 시간으로 11:0019:00(08:0016:00 UTC) 사이에 약 8시간 동안 장애가 발생했으며, AS29256(Syrian Telecom)의 트래픽과 공지된 IP 주소 공간 그래프에서 모두 중단이 발생했습니다.

파키스탄

한 달을 마무리하는 7월 31일, 파키스탄에서는 현지 시간으로 13:3015:30(08:3010:30 UTC) 사이에 약 2시간 동안 대규모 인터넷 장애가 발생했습니다. 국가 전체적으로는 트래픽이 약 45% 감소하는 데 그쳤지만, AS17557(PTCL)은 트래픽이 거의 완전히 손실된 반면 AS24499(Telenor Pakistan)의 트래픽은 90% 가까이 감소했습니다. 이 두 네트워크 제공업체는 약 900만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며 파키스탄의 상위 5대 인터넷 서비스 공급자 중 하나입니다.

파키스탄 통신청(PTA)은 국제 해저 케이블의 기술적 결함이 Pakistan Telecommunication Company Limited(PTCL) 네트워크에 영향을 미쳤기 때문이라고 보고한 것으로 알려졌습니다. 그러나 또 다른 공개된 보고서에서는 "소식통에 따르면 콘텐츠를 차단하는 정부의 최신 방화벽 버전이 잘못 구성되어 인터넷 연결이 중단되었습니다_._"라고 언급했습니다(방화벽에 대한 추가 정보는 이 글에서 확인할 수 있습니다.) 아래 그래프는 Cloudflare Radar의 향후 TCP 재설정/제한 시간 초과 데이터에서 가져 온 것으로, 관찰된 중단 시간과 일치하는 현지 시간 13:3015:30(08:3010:30 UTC) PTCL과 Telenor Pakistan에서 새로운 TCP 연결("Post SYN")을 설정하는 데 사용된 초기 동기화(SYN) 패킷 직후에 종료되는 연결의 수가 증가했음을 보여줍니다. 즉, 장애가 발생하는 동안 Cloudflare에 도착하는 SYN 패킷의 비율은 대부분 일정했지만 다른 TCP 패킷은 감소한 것으로 나타나 방화벽의 설명이 그럴듯할 수 있음을 시사합니다.

파키스탄 통신청(PTA)의 Facebook 게시물에서는 해당 문제가 해결되었다는 점과 "향후 이러한 사례를 방지하기 위해 정확한 문제를 조사하고 있습니다"라는 점만 강조했습니다.

실제 원인이 무엇이든, 이번 사태는 국가 금융 시장에 분명한 영향을 미쳤으며, 어떤 보고서 발표에서는 "수요일 전국적인 인터넷 중단으로 인해 거래 마지막 한 시간 동안 740_포인트 이상 KSE-100 지수가 급락했습니다"고 밝혔습니다._ 분석가들은 투자자들이 제한된 시장 데이터로 어려움을 겪으면서 갑작스러운 하락을 패닉 매도 때문이라고 설명했습니다.

베네수엘라

과거 일부 국가에서는 경합 선거와 관련된 항의 및 시위에 대한 커뮤니케이션이나 시위 조직을 제한하기 위한 수단으로 정부 주도의 인터넷 중단을 시행한 바 있습니다. 7월 28일 베네수엘라에서 치러진 대통령 선거를 계기로 이러한 항의와 시위가 일어났지만, 인터넷 중단이 전면적으로 시행되지는 않았습니다. 그러나 선거 전후 며칠 동안 베네수엘라의 인터넷 트래픽을 모니터링하는 과정에서 Cloudflare Radar 팀의 심층 방어는 전주 같은 시간대에 비해 몇 가지 눈에 띄는 트래픽 감소를 관찰했습니다.

현지 시간 7월 28일 일요일(선거일) 05:00(09:00 UTC)에 35% 급증했던 트래픽은 투표가 시작된 후 감소하여 09:00(13:00 UTC)에는 23%까지 감소했습니다. 선거 다음 날인 7월 29일에는 현지 시간 06:15(10:15 UTC), 18:45(22:45 UTC)에 트래픽이 전주 동기 대비 최대 28% 감소했습니다.

관찰된 트래픽 감소는 인터넷 셧다운으로 인한 것이 아니라 자연스러운 현상인 것으로 보이지만, 베네수엘라에서 여러 웹 사이트가 차단되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 선거를 이틀 앞두고 게시된 Internet Society Pulse 블로그 게시물은 "현재 베네수엘라에서 약 60_개의 웹 사이트가 차단되었으며,_ 여기에는 8_개 미디어 사이트와 뉴스와 잘못된 정보를 팩트 체크하는 3_개 사이트가 포함되어 있습니다."라고 Open Observatory of Network Interference(OONI)의 데이터를 인용하여 보도했습니다.

결론

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