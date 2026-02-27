ASPA: 인터넷 라우팅의 보안 강화

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인터넷 트래픽은 네트워크 간에 길을 찾기 위해 경계 Gateway 프로토콜(BGP) 에 의존합니다. 하지만 때때로 이 트래픽은 구성 오류나 악의적인 행동으로 인해 잘못 전달될 수 있습니다. 트래픽이 통과하도록 의도되지 않은 네트워크를 통해 라우팅되는 경우 이를 경로 유출 이라고 합니다. Cloudflare는 블로그에 BGP 경로 유출과 이러한 유출이 인터넷 라우팅에 미치는 영향에 대해 여러 번 게시했으며, BGP의 경로 검증 미래에 대해서도 몇 차례 언급한 바 있습니다.

네트워크 커뮤니티가 인터넷 트래픽의 최종 목적지를 확인하는 데 상당한 진전을 이루었지만, 거기에 도달하는 실제 경로를 보호하는 것은 안정적인 인터넷을 유지하기 위한 핵심 과제로 남아 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 업계에서는 ASPA(자율 시스템 공급자 인증) 라는 새로운 암호화 표준을 채택하고 있습니다. 이 표준은 네트워크 트래픽의 전체 경로를 검증하고 라우팅 유출을 방지하도록 설계되었습니다.

커뮤니티에서 이 표준의 롤아웃을 추적하는 데 도움을 주기 위해 Cloudflare Radar에서는 새로운 ASPA 배포 모니터링 기능을 도입했습니다. 사용자는 이 보기를 통해 5개 지역 인터넷 레지스트리(RIR) 에서 시간에 따른 ASPA 채택 동향을 관찰하고 자율 시스템(AS) 수준에서 시간에 따른 ASPA 기록과 변경 사항을 볼 수 있습니다.

ASPA란 무엇입니까?

ASPA의 작동 방식을 이해하려면 현재 인터넷이 트래픽 목적지를 어떻게 보호하고 있는지 알아보는 것이 도움이 됩니다.

오늘날 네트워크는 RPKI(Resource Public Key Infrastructure) 라고 하는 보안 인프라 시스템을 사용하며, 지난 몇 년 동안 배포가 크게 증가 했습니다. RPKI 내에서 네트워크는 ROA(Route Origin Authorization)라는 특정 암호화 레코드를 게시합니다. ROA는 확인 가능한 클라이언트 인증서 카드 역할을 하여 자율 시스템(AS)이 특정 IP 주소를 발표할 수 있는 공식적으로 권한을 받았는지 확인합니다. 이를 통해 한 네트워크에서 다른 네트워크로 가장하려고 시도하는 "원본 하이재킹" 문제를 해결할 수 있습니다.

ASPA (Autonomous System Provider Authorization) 는 이러한 기반 위에 직접 구축됩니다. ROA가 목적지를 확인하는 동안 ASPA 레코드는 여정을 확인합니다.

데이터는 인터넷을 통해 이동할 때 통과하는 모든 네트워크의 실행 로그를 유지합니다. BGP에서 이 로그는 AS_PATH (자율 시스템 경로)로 알려져 있습니다. ASPA는 네트워크에서 RPKI 시스템 내에 승인된 업스트림 공급자 목록을 공식적으로 게시하는 방법을 제공합니다. 이를 통해 모든 수신 네트워크에서 AS_PATH 를 살펴보고, 연결된 ASPA 레코드를 확인하며, 트래픽이 승인된 네트워크 체인을 통해서만 이동했는지 확인할 수 있습니다.

ROA는 트래픽이 올바른 목적지에 도착하도록 하고, ASPA는 트래픽이 거기에 도달하기 위해 의도되고 승인된 경로를 따라가도록 보장합니다. 경로 평가가 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

ASPA를 통한 라우팅 누출 감지

ASPA는 경로가 우회인지 어떻게 알 수 있을까요? 조직은 인터넷이라는 계층 구조에 의존합니다.

정상적인 인터넷 라우팅 토폴로지에서는(예: “valley-free” 라우팅 ), 트래픽은 일반적으로 특정 경로를 따릅니다. 고객에서 대규모 공급자(주요 인터넷 서비스 공급자 등)로 "상향" 이동하고, 선택적으로 다른 대규모 공급자로 교차한 다음, 대상으로 "하향" 흐릅니다. 이를 '산' 모양으로 시각화할 수 있습니다.

Up-Ramp: 트래픽이 고객에서 시작되어 점점 더 규모가 큰 인터넷 서비스 공급자(ISP)를 통해 "위로" 이동하며, 인터넷 서비스 공급자(ISP)는 다른 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 비용을 지불하여 트래픽을 전송합니다. 정점: 인터넷 백본의 최상위 계층에 도달하여 단일 피어링 링크를 통과할 수 있습니다.

하향 램프: 트래픽은 공급자를 통해 "아래로" 이동하여 대상 고객에 도달합니다.

'밸리 없는' 라우팅 시각화. 경로는 선택적으로 하나의 피어링 링크를 통해 공급자에게 전달되어 고객에게 전달됩니다.

이 모델에서 라우팅 유출은 밸리 또는 딥과 같습니다. 이러한 유출의 한 유형은 트래픽이 고객에게 향했다가 예기치 않게 다른 공급자에게 다시 업로드 하려고 할 때 발생합니다.

이러한 "다운 앤 업" 이동은 바람직하지 않습니다. 고객은 두 곳의 대규모 네트워크 공급자 간에 트래픽을 전송하도록 의도된 것이 아니고 그러한 준비가 되어 있지도 않기 때문입니다.

ASPA 유효성 검사의 작동 방식

ASPA는 네트워크 운영자가 승인된 공급자를 선언할 수 있는 암호화 방법을 제공하여 수신 네트워크에서 AS 경로가 이러한 예상 구조를 따르는지 확인할 수 있습니다.

ASPA는 경로 전파의 양쪽 끝에서 '관계의 체인'을 확인하여 AS 경로의 유효성을 검사합니다.

상향 램프 확인: 검사는 원본에서 시작하여 앞으로 이동합니다. 모든 홉에서 "이 네트워크가 다음 네트워크를 공급자로 인증했습니까?" 라고 묻습니다. 사슬이 멈출 때까지 계속됩니다.

Down-Ramp 확인: BGP 업데이트 대상에서부터 뒤로 이동하면서 동일한 작업을 수행합니다.

"위로" 경로와 "아래로" 경로가 겹치거나 위에서 만나는 경우 그 경로가 유효합니다. 산 모양은 그대로입니다.

그러나 두 개의 유효한 경로가 만나지 않는 경우, 즉 권한 부여가 누락되었거나 유효하지 않은 중간에 공백이 있는 경우, ASPA는 이러한 경로를 문제가 있는 것으로 보고합니다. 이 간격은 "계곡" 또는 누출을 나타냅니다.

검증 프로세스 예시

네트워크(AS65539)가 고객(AS65538)으로부터 잘못된 경로를 수신하는 시나리오를 살펴보겠습니다.

고객(AS65538)이 한 공급자(AS65537)로부터 받은 트래픽을 다른 공급자(AS65539) "위로" 보내려고 하며, 공급자 간의 다리 역할을 합니다. 이는 전형적인 라우팅 유출 입니다. 이제 ASPA 유효성 검사 프로세스를 살펴보겠습니다.

저희는 Up-Ramp를 확인합니다: 원래 소스(AS65536)가 공급자를 인증합니다. (성공 확인). Down-Ramp를 확인합니다. 목적지에서 시작하여 뒤를 돌아봅니다. 고객(AS65538)을 봅니다. 불일치: 상승 진입로는 AS65537에서 끝나며 하락 진입로는 65538에서 끝납니다. 두 램프는 연결되지 않습니다.

"위로" 경로와 "아래로" 경로가 연결되지 않으므로 시스템에서는 이 경로를 ASPA 유효하지 않음으로 플래그를 지정합니다. 이 경로 유효성 검사를 수행하려면 ASPA가 필요합니다. RPKI에 서명된 ASPA 객체가 없으면 어떤 네트워크가 어떤 접두사에게 누구에게 광고할 권한이 있는지 알 수 없기 때문입니다. 각 AS의 공급자 네트워크 목록에 서명함으로써 어떤 네트워크가 접두사를 측면 또는 업스트림으로 전파할 수 있는지 알 수 있습니다.

위조 원본 하이재킹에 대한 ASPA

ASPA는 공격자가 실제 원본 프리픽스에 대한 BGP 경로를 가장하고 광고하여 라우팅 시작점 유효성 검사(ROV)를 우회하는 위조 원본 하이재킹 에 대한 효과적인 방어 수단이 될 수 있습니다. 원본 AS는 여전히 정확하지만, 하이재커와 피해자 간의 관계는 조작된 것입니다.

ASPA는 피해자 네트워크가 실제 승인된 공급자를 암호로 선언할 수 있도록 하여 이러한 속임수를 노출합니다. 하이재커가 승인된 목록에 없기 때문에 경로는 잘못된 것으로 거부되어 악의적 리디렉션을 효과적으로 방지합니다.

하지만, ASPA는 위조 원본 하이재킹을 완전히 차단할 수 없습니다. ASPA 유효성 검사로도 네트워크에서 이러한 유형의 공격을 완전히 방지할 수 없는 경우가 적어도 하나 이상 존재합니다. ASPA에서 위조 원본 하이재킹을 처리할 수 없는 경우의 예로는 공급자가 고객에게경로 광고를 위조하는 것이 있습니다.

기본적으로 공급자는 다른 AS와의 피어링 링크를 '가짜' 피어링 링크가 없는 경우에도 길이가 짧은 AS_Path를 가진 고객의 트래픽을 유치할 수 있습니다. ASPA는 공급자가 수행하는 이 경로 위조를 막지 못합니다. ASPA는 공급자 정보로만 작동하고 피어링 관계에 대해서는 아무것도 알지 못하기 때문입니다.

따라서 ASPA는 위조된 원본 하이재킹 경로를 거부하는 효과적인 방법이 될 수 있지만, 효과적이지 않은 몇 가지 드문 경우가 있으며, 주목할 가치가 있습니다.

몇 번의 클릭만으로 ASPA 개체 생성

네트워크(또는 자율 시스템)를 위한 ASPA 개체를 생성하는 것은 이제 RIPE 및 ARIN 과 같은 레지스트리에서 간단한 프로세스가 되었습니다. 자신의 AS 번호와 인터넷 전송 서비스를 구매하는 공급자의 AS 번호만 있으면 됩니다. 광범위한 인터넷에 내 IP 주소를 알릴 때 신뢰할 수 있는 인증된 업스트림 네트워크를 말합니다. 반대로, 이는 사용자가 전체 라우팅 테이블을 보낼 수 있도록 권한을 부여한 네트워크이며, 나머지 인터넷에 연결하는 방법에 대한 완전한 지도 역할을 합니다.

간단한 예제를 통해 ASPA 개체를 만드는 것이 얼마나 쉬운지 보여드리고자 합니다.

Cloudflare London 사무실 인터넷에 사용하는 AS203898에 대한 ASPA 개체를 만들어야 한다고 가정해 보겠습니다. 이 글을 작성하는 현재로서는 사무실을 위한 인터넷 공급자 AS8220, AS2860, AS1273 등 3개를 이용합니다. 즉, 목록의 세 공급자 멤버를 사용하여 AS203898에 대한 ASPA 개체를 생성한다는 의미입니다.

먼저 RIPE RPKI 대시보드 에 로그인한 다음 ASPA 섹션으로 이동합니다.

그런 다음 ASPA 개체를 만들려는 개체에 대해 “ Create ASPA” 를 클릭합니다. 거기에서 해당 AS에 대한 공급자를 입력하기만 하면 됩니다.

그만큼 간단합니다. 짧은 대기 시간 후에 글로벌 RPKI 생태계를 쿼리하고 우리가 정의한 공급자를 통한 AS203898에 대한 ASPA 개체를 찾을 수 있습니다.

현재 ASPA 개체 생성을 지원하는 유일한 지역 인터넷 레지스트리(RIR)인 ARIN의 경우도 비슷합니다. ARIN 온라인 에 로그인한 다음 라우팅 보안으로 이동하여 “RPKI 관리”를 클릭합니다.

거기에서 “ASP 생성”을 클릭할 수 있습니다. 이 예에서는 Cloudflare의 다른 ASN 중 하나인 AS400095에 대한 개체를 생성합니다.

끝입니다. 이제 공급자 AS0을 사용하여 AS40095에 대한 ASPA 개체를 만들었습니다.

'AS0' 공급자 항목은 사용 시 특별하며, AS 소유자가 네트워크에 유효한 업스트림 공급자가 없음 을 증명함을 의미합니다. 정의상, 이는 전송이 없는 모든 Tier 1 네트워크가 실제로 피어 관계와 고객 관계만 있는 경우 결국 개체에 "AS0"만 포함된 ASPA에 서명해야 함을 의미합니다.

Cloudflare Radar의 새로운 ASPA 기능

Cloudflare Radar에 새로운 ASPA 배포 모니터링 기능을 추가했습니다. 새로운 ASPA 배포 보기를 통해 사용자는 AS 등록을 기준으로 5개 지역 인터넷 레지스트리(RIR) 에 걸쳐 추세를 시각화하여 시간에 따른 ASPA 채택 증가를 살펴볼 수 있습니다.

또한 ASPA 데이터를 국가/지역 및 자율 시스템 번호(ASN) 라우팅 페이지에 직접 통합했습니다. 사용자는 이제 현지에서 등록된 고객 ASN의 관련 ASPA 기록을 기반으로 다양한 지역에서 인프라 보안이 어떻게 발전하고 있는지 추적할 수 있습니다.

특정 자율 시스템(AS)을 자세히 살펴보면 새로운 기능이 있습니다. 예를 들어 AS203898 을 참조하십시오.

Cloudflare는 네트워크에서 관찰된 BGP 업스트림 공급자가 ASPA 승인을 받았는지 여부, ASPA 개체에 포함된 전체 공급자 목록, AS를 포함하는 ASPA 변경 타임라인 등을 확인할 수 있습니다.

라우팅 보안을 개선하는 길

ASPA가 마침내 실현됨에 따라 인터넷 경로 유효성 검사를 위한 암호화를 업그레이드했습니다. 그러나 라우팅 시작점 유효성 검사를 위해 RPKI가 시작되었을 때부터 사용해 온 사람들은 이것이 실제로 인터넷에서 상당한 가치를 제공하는 데는 먼 여정이 될 것임을 알고 있습니다. 실제로 ASPA 개체를 사용하고 해당 개체로 경로의 유효성을 검사하려면 RPKI 중계자(RP) 패키지, 서명자 구현, RTR(RPKI 대 라우터 프로토콜) 소프트웨어, BGP 구현을 변경해야 합니다.

사업자는 ASPA 채택과 더불어, RFC9234 에 설명된 대로 BGP 역할도 구성해야 합니다. BGP 세션에서 구성된 BGP 역할은 향후 라우터에서 ASPA를 구현할 때 어떤 알고리즘을 적용할지 결정하는 데 : 업스트림 또는 다운스트림 도움이 될 것입니다. 다시 말해, BGP 역할은 운영자로서 우리가 다른 AS와의 의도한 BGP 관계를 해당 이웃과의 세션에 직접 연결할 수 있는 권한을 제공합니다. 라우팅 벤더에 문의하여 이들 벤더가 RFC9234 BGP 역할 및 OTC(Only-to-Customer) 속성 구현을 지원하는지 확인합니다.

Cloudflare에서는 모두가 ASPA를 최대한 활용하여 자신의 AS를 위한 ASPA 개체를 생성하는 것을 권장합니다. 이러한 ASPA 개체를 만들고 유지하려면 세심한 주의가 필요합니다. 앞으로 네트워크에서 이러한 레코드를 사용하여 잘못된 경로를 적극적으로 차단함에 따라 합법적인 공급자를 누락하면 트래픽이 삭제될 수 있습니다. 그러나 이러한 위험을 관리하는 것은 오늘날 네트워크에서 이미 라우팅 시작점 권한 부여(ROA)를 처리하는 방법과 다르지 않습니다. ASPA는 인터넷 경로 유효성 검사에 필요한 암호화 업그레이드이며, 우리는 이것이 있어 기쁩니다!