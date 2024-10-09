2,050만 건의 DDoS 공격 표적, 전년 대비 358% 증가: Cloudflare의 2025년 1분기 DDoS 위협 보고서
2025-04-27
DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다....계속 읽기 »
2025-04-27
DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다....계속 읽기 »
2024-07-09
Cloudflare DDoS 위협 보고서 18호에 오신 것을 환영합니다. 분기별로 발표되는 이 보고서에서는 Cloudflare 네트워크 전반에서 관찰한 DDoS 위협 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이번 호에서는 2024년 2분기를 다룹니다. ...
2023-08-21
2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다...
2022년 1월 10일
2021년 전반기에는 대대적인 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS 공격 캠페인이 전세계 주요 인프라(미국 내 최대 송유관 시스템 운영업체의 인프라도 포함)를 공격했고 IT 관리 소프트웨어의 취약점을 노려 학교, 공공기관, 여행업체, 신용조합 등을 공격한 사례들도 잇따랐습니다. ...
2021년 11월 04일
2021년 3분기에는 유달리 많은 DDoS 공격 활동이 관찰되었습니다. Cloudflare는 기록적인 HTTP DDoS 공격, 테라비트급 네트워크 계층 공격, 역대 최대 규모의 봇넷(Meris) 배포 사례를 확인하고 완화한 바 있으며, 최근에는 전 세계 VoIP(Voice over IP) 서비스 공급자 및 해당 네트워크 인프라에 대한 랜섬 DDoS 공격이 있었습니다....
2021년 10월 01일
지난 달에 다수의 VoIP(Voice over Internet Protocol) 공급자가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 받았으며, 공격자는 자신들이 REvil이라고 주장했습니다. 이 멀티벡터 공격은 주요 HTTP 웹 사이트 및 API 엔드포인트를 목표로 하는 L7 공격과 VoIP 서버 인프라를 목표로 하는 L3/4 공격을 결합한 것이었습니다. 이 공격으로 대상 공급자의 VoIP 서비스 및 웹 사이트/API 가용성에 심각한 영향이...
2021년 7월 20일
최근에 전세계의 주요 인프라를 방해하는 대규모 랜섬웨어 및 랜섬 DDoS(분산서비스 거부) 공격이 있었으며, 그 대상에는 세계 최대의 석유 파이프라인 시스템 운영업체 중 하나와 세계 최대의 육가공 회사 중 하나가 포함되어 있습니다. 또한 이번 분기의 초에는 벨기에 전역의 200개 조직이 DDoS 공격을 받았는데, 여기에는 정부와 의회 웹사이트도 포함됩니다....
2021년 1월 22일
2020년 마지막 분기의 DDoS 공격 동향은 여러 가지 면에서 일반성을 벗어났습니다. 2020년 들어 처음으로 대형 DDoS 공격의 수가 늘어난 것이 관찰되었습니다. 구체적으로 500Mbps 및 50Kpps 이상되는 공격의 수가 급증했습니다....
2020년 11월 18일
DDoS 공격이 빈도가 급증하면서도 더욱 정교해지고 있습니다. 2분기에 네트워크 계층에 대한 전체 공격이 1분기에 비해 두 배로 증가하였는데, 3분기에 다시 두 배로 증가하였습니다. ...