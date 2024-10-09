DDoS 공격이 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에 Cloudflare는 5.6Tbps 및 48억 pps의 기록적인 공격과 함께 2천만 건 이상의 공격(전년 동기 대비 358% 급증)을 차단했습니다. ...

Cloudflare DDoS 위협 보고서 18호에 오신 것을 환영합니다. 분기별로 발표되는 이 보고서에서는 Cloudflare 네트워크 전반에서 관찰한 DDoS 위협 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이번 호에서는 2024년 2분기를 다룹니다. ...

2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다 ...

2022년 2분기 DDoS 보고서에 오신 것을 환영합니다. 이 보고서에는 Cloudflare 네트워크 전반에서 관찰된 DDoS 위협 환경에 대한 인사이트와 동향이 담겨있습니다. 이 보고서의 인터랙티브 버전을 Radar에서도 이용할 수 있습니다 ...

2022년 첫 번째 DDoS 보고서에 오신 것을 환영합니다. 통산 9번째 보고서입니다. 이 보고서에는 2022년 1월과 3월 사이에 전역 Cloudflare 네트워크에서 관찰된 응용 프로그램 계층 및 네트워크 계층 섹션 모두에서의 새로운 데이터 포인트와 인사이트가 포함되어 있습니다 ...