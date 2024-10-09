케이블 절단, 폭풍, DNS: 2025년 4분기 인터넷 장애 현황
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....계속 읽기 »
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....계속 읽기 »
2025-07-22
2025년 2분기에 Cloudflare는 정부 주도 셧다운, 정전, 케이블 손상, 사이버 공격, 기술적 문제로 인해 전 세계적으로 인터넷 중단이 발생하는 것을 관찰했습니다....
2025-04-22
2025년 1분기, Cloudflare는 케이블 손상, 정전, 자연 재해, 화재, 사이버 공격, 기술적 문제로 인한 전 세계 인터넷 중단을 목격했습니다....
2025-01-28
다소 바빴던 3분기 이후, 2024년 4분기에는 인터넷 중단 사고가 크게 감소했습니다....
2024-10-29
2024년 3분기에는 상당한 인터넷 장애가 몇 번 발생하며 특히 활동이 많았습니다. 그 근본 원인에는 정부의 지시에 따른 셧다운, 정전, 허리케인으로 인한 피해, 지상 및 해저 케이블 차단, 군사 행동 등이 포함되었습니다....