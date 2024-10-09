강제 오프라인 상태: 2024년 3분기 인터넷 중단 요약

2024-10-29

2024년 3분기에는 상당한 인터넷 장애가 몇 번 발생하며 특히 활동이 많았습니다. 그 근본 원인에는 정부의 지시에 따른 셧다운, 정전, 허리케인으로 인한 피해, 지상 및 해저 케이블 차단, 군사 행동 등이 포함되었습니다. ...