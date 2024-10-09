2026년 2월 20일 Cloudflare 장애
2026-02-21
Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다....계속 읽기 »
2026-02-21
Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다....계속 읽기 »
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....
2025-12-19
Cloudflare에서는 '코드 오렌지: 실패를 통한 성장'을 선언하여, 지난 두 번의 글로벌 서비스 중단의 원인이 다시는 발생하지 않도록 하겠다는 단순한 목표를 가지고 Cloudflare의 전 직원이 우선순위가 높은 작업 흐름에 집중하도록 했습니다....
2025-12-15
전 세계에서 관찰된 인터넷 트렌드와 패턴을 담은 여섯 번째 연례 검토를 소개하며, 2025년을 정의한 혼란, 발전, 주요 지표를 살펴봅니다. ...
2025-12-05
2025년 12월 5일, Cloudflare에서 UTC 기준 8시 47분경부터 상당한 트래픽 중단이 발생했습니다. 해당 사고는 해결되기까지 약 25분간 지속되었습니다. 고객과 인터넷에 피해를 끼쳐드려 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 이번 사고는 공격으로 인한 것이 아니며, 최근 React Server Components에 영향을 미치는 업계 전반의 취약점을 완화하기 위한 구성 변경 적용 과정에서 발생했습니다....