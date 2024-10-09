2025년 12월 5일 Cloudflare 서비스 중단

2025-12-05

2025년 12월 5일, Cloudflare에서 UTC 기준 8시 47분경부터 상당한 트래픽 중단이 발생했습니다. 해당 사고는 해결되기까지 약 25분간 지속되었습니다. 고객과 인터넷에 피해를 끼쳐드려 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 이번 사고는 공격으로 인한 것이 아니며, 최근 React Server Components에 영향을 미치는 업계 전반의 취약점을 완화하기 위한 구성 변경 적용 과정에서 발생했습니다. ...