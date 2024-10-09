생성형 AI의 글로벌 확장: 성장, 신규 진입자, 공격의 해
2025-03-10
어떤 생성형 AI 서비스가 더 인기가 있는지, 이 분야에 새로 진입한 업체는 무엇인지, 이러한 서비스의 트래픽이 어떻게 증가했는지, 그 트래픽의 출처는 어디인지 등을 살펴봅니다....
Lisbon, Portugal
Sr Data Editor and Storyteller
After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.
2025-03-10
어떤 생성형 AI 서비스가 더 인기가 있는지, 이 분야에 새로 진입한 업체는 무엇인지, 이러한 서비스의 트래픽이 어떻게 증가했는지, 그 트래픽의 출처는 어디인지 등을 살펴봅니다....
2023-08-31
이 읽기 목록에서는 Radar에 새로 추가된 몇 가지 기능과 올해 동안 관찰하고 게시한 인터넷 중단 및 트렌드에 대해 소개하고자 합니다...
2023-08-21
2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다...
2022-12-22
여러분이 지난 한 해 인터넷에 어떤 변화가 있었는지 알아볼 수 있도록 대화형 차트, 그래프, 지도가 포함된 Cloudflare Radar 2022년 연례 검토를 소개하게 되어 기쁩니다...
2021-12-23
2021년에도 우리는 코로나19 팬데믹의 영향을 계속 받았으며 인터넷 트래픽에도 그 영향을 받았습니다. 학습 환경과 운동 환경은 다시 이전에 가까운 일상으로 돌아가기 시작했을 수 있지만(국가에 따라 다름), 거의 2...
2021-12-20
세월이 흘러 인터넷 트래픽이 계속해서 증가하고 있습니다. 적어도 지금까지 그래왔고 팬데믹의 영향도 받았습니다. 웹 사이트, IoT 장치, 모바일 앱 등의 인터넷 응용 프로그램은 사용자 유입 여부에 따라 1년 내내 계속해서 진화합니다...