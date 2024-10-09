온라인 보안 및 2023년 공격 환경에 대한 8월 읽기 목록

2023-08-21

2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다 ...