1.1.1.1 공용 DNS 리졸버에 대한 당사의 지속적인 프라이버시 약속
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-01
8년 전, 더 빠르고 더 개인적인 인터넷을 구축하기 위해 1.1.1.1을 출시했습니다. 오늘, 당사는 최신 독립 검증 결과를 공유합니다. 그 결과: 당사의 프라이버시 보호는 약속한 대로 정확히 작동하고 있습니다....계속 읽기 »
2026-01-26
2025년 마지막 분기에는 인터넷 연결에 몇 가지 주목할 만한 장애가 발생했습니다. Cloudflare Radar 데이터에는 케이블 절단, 정전, 기상 이변, 기술적 문제 등의 영향이 나와 있습니다....
2025-07-22
2025년 2분기에 Cloudflare는 정부 주도 셧다운, 정전, 케이블 손상, 사이버 공격, 기술적 문제로 인해 전 세계적으로 인터넷 중단이 발생하는 것을 관찰했습니다....
2025-04-22
2025년 1분기, Cloudflare는 케이블 손상, 정전, 자연 재해, 화재, 사이버 공격, 기술적 문제로 인한 전 세계 인터넷 중단을 목격했습니다....
2025-01-28
다소 바빴던 3분기 이후, 2024년 4분기에는 인터넷 중단 사고가 크게 감소했습니다....
2024년 10월 29일
2024년 3분기에는 상당한 인터넷 장애가 몇 번 발생하며 특히 활동이 많았습니다. 그 근본 원인에는 정부의 지시에 따른 셧다운, 정전, 허리케인으로 인한 피해, 지상 및 해저 케이블 차단, 군사 행동 등이 포함되었습니다....
2024년 7월 16일
정부 지시에 따른 차단과 케이블 단선은 모두 2024년 2분기에 인터넷의 중단을 초래한 중요한 원인이었습니다. 이 게시물에서는 이러한 중단과 함께 정전, 유지 관리, 기술 문제, 군사 작전, 알 수 없는 원인 등으로 발생하는 다른 문제를 살펴봅니다...