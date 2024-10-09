ASPA: 인터넷 라우팅의 보안 강화
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-02-27
ASPA는 네트워크 트래픽이 취하는 경로를 확인하여 라우팅 유출을 방지하는 데 도움이 되는 BGP의 암호화 업그레이드입니다. Cloudflare Radar의 새로운 기능을 사용하면 채택을 쉽게 추적할 수 있습니다....계속 읽기 »
2025-10-31
BGP "좀비"는 기본적으로 인터넷의 Default-Free Zone(DFZ)에서 멈춘 경로로, 접두사 철회를 놓치거나 잃어 버렸을 가능성이 있습니다. BGP 좀비가 죽음에서 부활하여 큰 혼란을 가져올 가능성이 더 높은 몇 가지 상황을 살펴보겠습니다. ...
2023-09-25
인터넷에서 발생할 수 있는 어떤 상황에서도 온라인 연결을 유지하도록 도와주는 Cloudflare 네트워크 팀의 가장 스마트한 멤버를 만나보세요....