시민 사회와 함께 Radar Alerts 및 API를 사용하여 인터넷 셧다운 추적

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인터넷 셧다운은 반대 여론을 잠재우고 외부 세계에서의 액세스를 차단하기 위해 오랫동안 정부에서 사용해 오던 수단이었습니다. 글로벌 인터넷 사용자의 디지털 권리를 수호하는 단체인 Access Now의 KeepItOn 캠페인은 2021년에만 34개국에서 최소 182건의 인터넷 셧다운이 있었다고 보고했습니다. 그중 상당수는 대중 시위, 선거, 전쟁 중에 발생했으며, 아프가니스탄, 콩고민주공화국, 우크라이나, 인도, 이란 등에서는 극단적인 검열의 형태로 나타나기도 했습니다.

정부에서 통신을 차단하거나 방해하는 방법은 스로틀링, IP 차단, DNS 간섭, 모바일 데이터 차단, 심층 패킷 검사 등 아주 다양하며, 모두 정보 통제라는 유사한 목표를 두고 이루어집니다.

인터넷 셧다운은 꽤 공공연하게 이루어지지만, 정부에서 이를 실행하는 방법을 문서화하고 추적하기는 어렵습니다. 셧다운은 사람들이 시민 생활, 정치 활동, 경제 활동에 참여하는 데 어려움을 줄 뿐만 아니라 민주주의 제도에 대한 신뢰를 해치기도 합니다.

Cloudflare에서는 과거에 인터넷 셧다운에 대한 보고서를 작성한 바 있습니다. Cloudflare Impact Week 기간에는 어떻게 시민 사회 단체와 함께 이러한 방해 활동의 범위를 추적하고 문서화하기 위한 도구를 제공하고 있는지 좀 더 자세히 알려드릴 계획입니다. 당사는 이 시민 단체의 핵심 활동을 지원하고, 이들이 반대 여론을 잠재우기 위한 셧다운에 대해 책임을 요구하고 셧다운을 이용하는 것을 규탄하는 데 필요한 도구를 제공할 계획입니다.

시민 사회를 위한 Radar 인터넷 셧다운 경보

Cloudflare에서는 2020년 Radar를 출시하면서 당사 네트워크에서 수집한 데이터를 기반으로 인터넷 패턴, 인사이트, 위협, 트렌드를 파악하고 있습니다. Radar 출시와 함께 당사는 많은 시민 사회 단체와 민주 사회 건설을 위해 노력하는 사람들이 Radar를 이용해서 여러 국가의 트렌드를 추적함으로써 인터넷 사용량의 증감을 보다 명확히 파악하고 있다는 것을 알게 되었습니다.

당사에서는 내부적으로는 네트워크 패턴 및 네트워크 사고의 변화를 통해 인터넷 방해의 가능성을 조기에 경보해주는 경보 시스템을 이미 갖추고 있었습니다. 인터넷 트렌드 추적에 Radar를 이용하는 이들 단체와 연락하면서 당사는 트래픽 분산을 식별하는 이 도구가 인터넷 셧다운의 영향을 받는 인권 운동가와 함께 일하는 시민 단체에도 아주 유용할 것이란 사실을 알게 되었습니다.

Cloudflare에서 이 트래픽 분산을 파악할 때 단체에도 경보를 전달하는 최선의 방법을 결정하기 위해 당사는 Access Now, Internews, The Carter Center, National Democratic Institute, Internet Society, International Foundation for Electoral Systems 등의 단체와 논의했습니다. 그 논의를 토대로 2021년 Radar 인터넷 셧다운 경보를 출시했습니다. 이 도구는 Cloudflare에서 급격한 트래픽 하락을 감지하면 경보를 전달하여, 관련 정보를 바탕으로 이러한 인권 침해 행위를 문서화하고 추적하는 동시에 해당 기관에 책임을 촉구하는 데 도움이 됩니다.

2021년 이후, 당사에서는 시민 사회 파트너에게 이 셧다운을 추적할 수 있도록 경보를 제공하고 있습니다. 이 경보의 개선을 위해 피드백을 수집하면서 당사는 많은 파트너가 Radar 및 경보 도구를 기존에 사용하던 추적 메커니즘에 통합하고 싶어한다는 것을 알게 되었습니다. 이를 반영해 교육 기관, 데이터 탐정, 시민 사회, 인권 단체, 기타 웹 수호 조직에서 무료로 사용할 수 있는 Radar 2.0 with API 액세스를 발표했습니다. 이 도구는 당사의 전역 네트워크에서 수집한 데이터를 기반으로 전 세계 인터넷 사용량을 분석하고 시각화하며 조사할 수 있습니다. 또한, 인터넷 중단 사태를 기록하여 시민 사회 단체, 언론인/뉴스 미디어, 그 밖에 영향을 받은 당사자가 과거의 셧다운을 보다 쉽게 추적할 수 있도록 해주는 Cloudflare Radar Outage Center 도 출시했습니다.

인터넷 셧다운 추적을 위해 시민 사회 파트너의 활동을 집중 조명

Cloudflare에서는 인터넷에 존재하는 다양한 사람들의 개인 정보 보호 및 보안을 개선해주는 도구를 만드는 일이 우리가 맡은 역할이라고 믿습니다. 그래서 당사는 시민 사회 파트너들의 활동을 널리 알리려고 합니다. 이들 단체는 전 세계 민주주의에 지속해서 해를 끼치는 악의적인 셧다운에 맞서고 있습니다. 그 단체들의 이야기를 소개합니다.

지금 액세스

Access Now의 #KeepItOn 캠페인은 2016년 출범한 후, 인터넷 셧다운을 종식시키기 위해 노력하고 있는 전 세계 활동가 및 단체를 하나로 이어주고 있으며, Access Now는 현재 전 세계 105개국 280여 개 단체를 대표하고 있습니다. STOP Project(Shutdown Tracker Optimization Project)는 충실하게 입증하는 것이 필요한 셧다운의 정확한 문서화 및 보고를 목표로 하고 있습니다. Access Now는 여러 출처를 이용해 정기적으로 셧다운을 식별하고 파악하며, 어떤 출처를 선택해 조합할지는 셧다운이 발생한 위치와 규모 등에 따라 결정합니다.

이 트래커는 양적 데이터와 질적 데이터를 모두 이용해 특정 연도에 전 세계에서 발생한 인터넷 셧다운 건수를 기록하고, 그 강도, 범위, 원인 등 셧다운의 특성을 정의합니다.

Access Now의 #KeepItOn 데이터 애널리스트인 Zach Rosson은 “우리는 주로 기술적인 수단을 통해 인터넷 셧다운을 파악하지만, 때로는 뉴스 보도나 개인 계정 같은 맥락 정보에 의존할 때도 있습니다. 우리는 특정 셧다운이 어떻게 실행됐으며, 사회에 어떤 영향을 미쳤는지, 왜, 어떻게 발생했는지 등을 철저히 문서화하려고 노력하고 있습니다”라고 단체의 활동을 설명합니다.

Access Now의 #KeepItOn 캠페인에서 Cloudflare Radar를 활용하는 방법에 관해 Rosson은 “우리는 이메일과 트윗 모두에서 Radar 인터넷 셧다운 경보를 사용합니다. 셧다운 발생을 검증할 수 있는 믿을 수 있는 출처가 인터넷과 트윗이죠. 연례 보고서를 위해 셧다운 정보를 정리할 때 이 경보와 그 기본 도구가 중요한 데이터 소스가 되어주고, 정보를 기록하는 용도로도 훌륭한 역할을 해줍니다. Cloudflare Radar는 셧다운에 대한 소식을 가장 먼저 파악하는 곳이기도 합니다. 덕분에 신속하게 셧다운을 파악하고, 이후에 이를 입증할 강력한 증거를 빠르게 수집할 수 있죠”라고 말합니다.

셧다운 사례를 기록할 때에는 데이터 세트에 들어가 있는 지역 또는 해외 뉴스 출처에서 보도한 사례, Access Now의 디지털 보안 헬프라인 또는 #KeepItOn 캠페인 이메일 목록을 통해 지역 활동가들이 보고한 사례, 전기통신 및 인터넷 업체에서 직접 보고한 사례가 포함됩니다.

Rosson은 “우리는 Radar 2.0 및 API를 셧다운에 대응 및 검증하고 다양한 소스에서 수집한 셧다운 데이터를 발행하는 속도를 높이기 위한 리소스로 활용할 계획입니다. 이런 점에서 Cloudflare Radar Outage Center(CROC) 및 관련 API 엔드포인트는 단기적으로는 CROC의 비주얼 검증 기능을 통해, 장기적으로는 중앙 데이터베이스에 데이터를 저장하는 API 기능을 통해 아주 유용한 역할을 해줄 것으로 믿습니다”라고 덧붙입니다.

Internet Society: ISOC

Internet Society Pulse 플랫폼에 대해 Internet Society 커뮤니케이션 디렉터인 Susannah Gray는 Internet Society는 여러 믿을 수 있는 출처에서 수집한 데이터를 기반으로 정부 명령에 따른 인터넷 셧다운에 관해 유의미한 정보를 도출해내고, 이를 세계 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 제공하는 활동을 하고 있다고 설명합니다. ISOC는 Radar를 비롯한 다양한 도구를 이용해 인터넷 트래픽을 모니터링하면서 인터넷 셧다운이 진행 중이라는 징후를 발견하면 이 징후가 자신들이 정해둔 기준에 부합하는지 확인합니다. Pulse Shutdowns Tracker에 셧다운으로 표시되려면 다음 요건을 모두 충족해야 합니다.

정부 성명 및 명령 등 확실한 출처로 입증할 수 있는 인위적인 상황.

인터넷 액세스 차단.

단체에 대한 액세스 저하.

ISOC는 셧다운이 기술 오류, 라우팅 구성 문제 또는 인프라 장애로 인한 것이 아닌 정부 조치의 결과라는 것이 확인되면 사고 페이지를 작성하고 믿을 수 있는 데이터 파트너로부터 관련 데이터를 수집한 다음, 그 정보를 Pulse Shutdowns Tracker에 게시합니다.

ISOC는 다양한 리소스를 사용해 셧다운을 추적합니다. Gray는 “Radar 인터넷 셧다운 경보는 사고 발생 시 바로 알려주는 아주 유용한 도구입니다. 제공되는 데이터에 쉽게 액세스할 수 있어 인터넷 중단 사태의 성격을 보다 쉽게 평가할 수 있죠. 정부가 강제한 셧다운이라는 것이 확인되면 우리는 Pulse Shutdowns Tracker 사고 페이지의 Radar 차트 스크린샷을 이용해서 셧다운 시간 동안 국가 내외로 전송되는 트래픽이 어떻게 차단되었는지를 표현합니다. 그리고 보다 자세한 데이터를 원하는 사람들이 그 정보를 찾아볼 수 있도록 그 링크를 다시 Radar 플랫폼에 올리고 있죠”라고 설명합니다.

정부에서 강제한 셧다운을 보고하는 것이 ISOC의 최우선 목표는 아닙니다. 대신 이 단체는 셧다운에 대한 정확하고 유의미한 정보를 보고하고, 경제와 사회에 미치는 영향을 살펴보는 것을 사명으로 삼고 있습니다.

Gray는 “Radar 2.0 및 API를 우리가 개발 중인 데이터 수집 도구에 통합할 계획입니다. 이 내부 도구를 이용하면 여러 인터넷 중단 경보 및 모니터링 도구와 출처를 단일 시스템으로 통합해 셧다운 사고를 보다 효율적으로 추적할 수 있게 됩니다”라고 덧붙입니다.

Open Observatory of Network Interference: OONI

OONI에서는 비영리 단체로 웹사이트, 인스턴트 메시징 앱, 우회 도구 등의 차단을 포함한 인터넷 검열을 모니터링합니다. Cloudflare Radar는 이 단체가 보고된 인터넷 연결 셧다운을 조사할 때 사용하는 주요 공개 데이터 소스 중 하나입니다. 예를 들어, OONI는 지금도 진행 중인 시위 도중 발생한 이란의 셧다운을 보고할 때 Radar 데이터에 의존했습니다. 2022년, 이 팀은 Measurement Aggregation Toolkit(MAT)을 출시했는데, 이 툴킷 덕분에 일반 대중도 전 세계 검열을 추적하고, 실시간 OONI 데이터를 기반으로 직접 차트를 생성할 수 있습니다. 또한, OONI는 OONI 도구 및 데이터를 사용해 해당 지역 내 검열 사태를 모니터링하며 대응하는 여러 디지털 권리 단체와 파트너십을 체결합니다.

OONI 리서치 앤 파트너십 디렉터인 Maria Xynou는 “Cloudflare Radar는 OONI가 보고된 인터넷 연결 셧다운을 조사할 때 참고하는 가장 중요한 공개 데이터 소스 중 하나입니다. Cloudflare Radar 신호를 다른 관련 공개 데이터 소스(IODA, Google 트래픽 데이터 등)의 신호와 비교해보는 거죠”라고 설명합니다.

내일의 셧다운 추적

인권 운동을 하는 여러 단체와 일하고 당사의 전역 네트워크가 어떻게 선의의 역할을 할 수 있는지 알아가면서 우리는 디지털 시대에 인권을 보호하기 위한 도구를 개선하고 또 새로운 도구를 마련해야겠다는 열정을 품게 됩니다.

Radar 인터넷 셧다운 경보에 추가해주기를 원하는 분은 [email protected]으로 이메일을 보내주시고 Cloudflare Radar 경보 Twitter 페이지 및 Cloudflare Radar Outage Center(CROC)를 팔로우해 주시기 바랍니다. Radar API 액세스가 필요하면 Cloudflare Radar를 방문해 주세요.