Cloudflare가 일주일 만에 AI로 Next.js를 재구축한 방법

2026-02-24

한 엔지니어는 AI를 사용하여 일주일 만에 Vite에서 Next.js를 재구축했습니다. vinext는 최대 4배 더 빠르게 빌드하고, 57% 더 작은 번들을 생산하며, 단일 명령으로 Cloudflare Workers에 배포합니다. ...