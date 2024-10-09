「ポスト量子」のセキュリティに量子ハードウェアは不要
2025-09-19
ポスト量子暗号は、現在のハードウェアを使って量子コンピュータの脅威から保護します。QKDのような量子技術は魅力的に聞こえるかもしれませんが、組織の安全を確保するためには、必須でも十分でもありません。...続きを読む »
2025-09-19
ポスト量子暗号は、現在のハードウェアを使って量子コンピュータの脅威から保護します。QKDのような量子技術は魅力的に聞こえるかもしれませんが、組織の安全を確保するためには、必須でも十分でもありません。...続きを読む »
2019-09-13
本日は、Cloudflareがニューヨーク証券取引所(NYSE:NET)の上場企業の仲間入りを果たした重要な1 日でした。この記念に、当社はNYSEのフロアにお気に入りのエントロピー装置を持って行くことにしました。これらのラバライトの映像は、エントロピー世代システムLavaRandの成長につなぐ種として使用し、世界中で2千万以上のインターネットプロパティのインターネット暗号化を強化しています。...
2019-06-17
暗号ウィーク2019の幕開けとして、暗号化に関して長く続いた問題に対応する新たなソリューションを発表できることを、嬉しく思っています。この問題の背景にある技術面の理解を深めるには、詳細情報が記載された次の記事をご覧ください。...