独自のVPNの構築方法、またはWARPの歴史
2025-10-29
WARPの初期実装は、インターネットアクセスを許可するVPNに似ていました。当社がどのようにして構築したのか、そして、その方法をご紹介します。 ...続きを読む »
2025-10-29
WARPの初期実装は、インターネットアクセスを許可するVPNに似ていました。当社がどのようにして構築したのか、そして、その方法をご紹介します。 ...続きを読む »
2025-10-29
Cloudflareの製品の多くは、ネットワークハードウェアとソフトウェアの限界を押し広げて、パフォーマンスの向上、効率性の向上、あるいはデータセンター間でIPサブネットを共有する方法であるソフトunicastなどの新しい機能を実現するために、必ず使用できます。幸いなことに、ほとんどの人は、オペレーティングシステムがネットワークやインターネットアクセスをどのように処理するかという複雑な情報を知る必要はありません。そう、Cloudflare内のほとんどの人がそうなのです。しかし、CloudflareはLinuxのネットワークスタックの設計意図を十分に超えようとすることがあります。これは、その試みの1つについて話します。...
2022-11-28
情報漏洩の多くは、ソフトウェアのバグやセキュリティの脆弱性によって起こります。この記事ではLinuxカーネルがどのようにして潜在的なセキュリティ脆弱性であるメモリアクセス違反から暗号キーを守っているのかをご説明します...
2021-03-18
本日は、自律的なDDoS（分散サービス妨害）攻撃対策システムをみなさまにご紹介いたします。このシステムは、Cloudflareの200を超えるデータセンターでデプロイされており、人の介入を必要とせず、（OSI 参照モデルの）レイヤー3からレイヤー7を狙うDDoS攻撃からすべてのお客様を保護しています。当社はDDoS攻撃対策を定額制にする取り組みを行っており、DDoS攻撃を受けた際もお客様から追加料金をいただくことはありません。...
2018年4月12日
Cloudflareは本日、Spectrumの提供を開始します。Spectrumは、TCPベースのプロトコル向けのCloudflareの新たな機能で、DDoS攻撃に対する防御、ロードバランシング、およびコンテンツ高速化を実現します。...