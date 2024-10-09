まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Rate Limiting

匿名認証情報：プライバシーを侵害することなく、ボットとエージェントをレート制限する

2025-10-30

AIエージェントがインターネットの利用方法を変えると、セキュリティに課題が生じます。匿名認証情報が、ユーザーを追跡したり、プライバシーを侵害したりすることなく、エージェントのトラフィックをレート制限し、不正使用をブロックできる方法を探ります。...

続きを読む »
匿名認証情報：プライバシーを侵害することなく、ボットとエージェントをレート制限する

プロダクションの安全のための新たなツール — Gradual Deployments、ソースマップ、Rate Limiting、そして新たなSDK

2024-04-04

Developer WeekCloudflare WorkersRate LimitingSDKObservability

本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...

高度なレート制限のご紹介

2022-03-16

Security WeekRate Limiting

高度なレート制限（Advanced Rate Limiting）はスロットリング技術の大前進であり、ローンチできることを嬉しく思います。高度なレート制限によって、送信元IPにかかわらず、HTTPリクエストのあらゆる特性に基づいてリクエストをカウントすることができます...