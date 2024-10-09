匿名認証情報：プライバシーを侵害することなく、ボットとエージェントをレート制限する
2025-10-30
AIエージェントがインターネットの利用方法を変えると、セキュリティに課題が生じます。匿名認証情報が、ユーザーを追跡したり、プライバシーを侵害したりすることなく、エージェントのトラフィックをレート制限し、不正使用をブロックできる方法を探ります。...続きを読む »
2025-10-30
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2024-04-08
Developer Week 2024が正式に終了しました。先週公表した発表内容および技術的更新情報の詳細を簡単にまとめます...
2024-04-04
本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...
2022-03-16
高度なレート制限（Advanced Rate Limiting）はスロットリング技術の大前進であり、ローンチできることを嬉しく思います。高度なレート制限によって、送信元IPにかかわらず、HTTPリクエストのあらゆる特性に基づいてリクエストをカウントすることができます...