Sid Chatterjee

Moltworkerの紹介：セルフホスト型パーソナルAIエージェント、ミニ削除
2026-01-29
Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...
2026-01-29
Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...
2025-04-07
Workflows — Workers上に直接構築された耐久性のある実行エンジンが一般提供となりました。新たなヒューマン・イン・ザ・ループ機能、より大きなスケール、より多くの指標をご利用いただけます。...