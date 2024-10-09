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Cloudflare ブログ

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Workflows

マルチステップアプリケーション向けの耐久性のある実行エンジン、Workflowsのより良いテスト体験を構築する

2025-11-04

開発者Internship Experience製品ニュース開発者プラットフォームCloudflare WorkersWorkflows

Cloudflare Workflowsのエンドツーエンドテストは困難でした。cloudflare:testにWorkflowsのサポートが導入されます。これにより、最も複雑なアプリケーションに対して、完全なイントロスペクション、モック化、分離された信頼性の高いテストが可能になります。...