D1：オープンベータはこちら

2023-09-28

D1は現在オープンベータであり、そのテーマは「スケール」です。データベースごとのストレージ上限を引き上げ、より多くのデータベースを作成できるようになったことで、開発者はD1で本番規模のアプリケーションを構築できるようになります ...