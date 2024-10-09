D1の構築：グローバルデータベース
2024-04-01
CloudflareのSQLデータベース、D1が一般公開されました。新たな10GBデータベースのサポートとデータエクスポートに加え、クエリデバッグを強化したD1は、リレーショナルSQLのニーズをすべて満たし、開発者は本番対応のアプリケーションを構築できます...続きを読む »
2024-04-01
CloudflareのSQLデータベース、D1が一般公開されました。新たな10GBデータベースのサポートとデータエクスポートに加え、クエリデバッグを強化したD1は、リレーショナルSQLのニーズをすべて満たし、開発者は本番対応のアプリケーションを構築できます...続きを読む »
2023-09-28
Hyperdriveは、実行中の場所を問わず、Cloudflare Workersから既存のデータベースにアクセスすることを可能にします...
2023-09-28
D1は現在オープンベータであり、そのテーマは「スケール」です。データベースごとのストレージ上限を引き上げ、より多くのデータベースを作成できるようになったことで、開発者はD1で本番規模のアプリケーションを構築できるようになります...
2023-09-27
開発者がわずか数行のコードでAIモデルを実行できるサービスプラットフォームとしてのAI推論であるWorkers AIを発表できることを嬉しく思います。これらはすべて、グローバルなGPUネットワークを利用しています...
2023-09-27
Vectorizeは、Cloudflareのグローバルネットワーク上で完全にフルスタックのAI搭載アプリケーションを構築できるように設計された、すぐにでも構築を始めることができる当社の全く新しいベクトルデータベース製品です...
2023年5月16日
本日、Database Integrationsを発表しました。これにより、Workers上で選択したデータベースとシームレスに接続できるようになります。 ...
2023年5月16日
スマートプレイスメントでは、遅延を最小化する最適なロケーションに自動的にワークロードを配置した上でさらにアプリケーションをスピードアップさせることが可能に！...
2022年11月16日
D1の製品化に向けて準備を進めていく中で、まず立ち止まってフィードバックを得なければ「Cloudflare流」とは言えません。D1がオープンアルファ版になりました！ ...