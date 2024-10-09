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Cloudflare ブログ

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Database

Workers AI：Cloudflareのグローバルネットワーク上でサーバーレスGPUによる推論を実現

2023-09-27

バースデーウィークCloudflare WorkersAI開発者プラットフォームDatabaseVectorize開発者

開発者がわずか数行のコードでAIモデルを実行できるサービスプラットフォームとしてのAI推論であるWorkers AIを発表できることを嬉しく思います。これらはすべて、グローバルなGPUネットワークを利用しています...

Vectorize：AI搭載のアプリケーションを本番環境に迅速に出荷するためのベクターデータベース

2023-09-27

バースデーウィークVectorizeCloudflare Workers開発者プラットフォームAIDatabase製品ニュース開発者

Vectorizeは、Cloudflareのグローバルネットワーク上で完全にフルスタックのAI搭載アプリケーションを構築できるように設計された、すぐにでも構築を始めることができる当社の全く新しいベクトルデータベース製品です...

その他の投稿

2023年5月16日

Smart Placementは、設定不要でバックエンドの近くにコードを移動することでアプリケーションを高速化します

スマートプレイスメントでは、遅延を最小化する最適なロケーションに自動的にワークロードを配置した上でさらにアプリケーションをスピードアップさせることが可能に！...

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