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Cloudflare ブログ

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Sunil Pai

Sunil Pai

London

Principal Systems Engineer

JavaScript and Les Pauls. Worked at Cloudflare once, left and created PartyKit, came back wiser.

PartyKitの買収により、Cloudflareでリアルタイムのマルチユーザー向けのアプリケーションの作成が可能に

2024-04-05

Developer WeekM&ACloudflare WorkersAIDurable Objects

開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...