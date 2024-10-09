Project Think：Cloudflareで次世代のAIエージェント構築
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-15
軽量なプリミティブから考え、行動し、持続するAIエージェントのためのバッテリー付きプラットフォームまで、次版のAgents SDKプレビューを発表します。 ...
2026-04-15
Agents SDKの実験的な音声パイプラインは、WebSocketを介したリアルタイムの音声インタラクションを可能にします。開発者は、わずか30行のサーバーサイドコードで、継続的なSTTとTTSを持つエージェントを構築できるようになりました。 ...
2025-06-18
私たちは、わずか3行のコードであらゆるMCPサーバーに接続するReactライブラリであるuse-mcpと、リモートMCPサーバーに接続できる完全なチャットインターフェースであるAI Playgroundをオープンソース化しています。 ...
2024-04-05
開発者が意欲的なリアルタイムのコラボレーションが可能なマルチプレイヤー向けのアプリケーションを作るための草分け的存在であるPartyKitが、Cloudflareの一部になったことを発表できることを嬉しく思います。...
2021-11-16
開発者の仕事の多くは、一貫性と可用性、正しさとスピードなど、トレードオフの関係にあります。技術的には様々なトレードオフがあるでしょうが、開発者としては絶対にしてはいけないことがあると考えています。...