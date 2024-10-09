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Cloudflare ブログ

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Sandbox

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

エージェントはサンドボックスGA搭載の個人所有のコンピューターの使用が可能に

2026-04-13

Agents WeekエージェントContainersSandboxCloudflare Workers開発者プラットフォーム開発者

Cloudflareサンドボックスは、AIエージェントに永続的で隔離された環境を提供します。これは、シェル、ファイルシステム、バックグラウンドプロセスを備えた実際のコンピューターであり、オンデマンドで起動し、中断した状態を正確に引き継ぎます。...

Moltworkerの紹介：セルフホスト型パーソナルAIエージェント、ミニ削除

2026-01-29

AIエージェントCloudflare WorkersContainersSandbox

Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...