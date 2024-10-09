Moltworkerの紹介：セルフホスト型パーソナルAIエージェント、ミニ削除

2026-01-29

Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。 ...