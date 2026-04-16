PlanetScale + WorkersでPostgresおよびMySQLデータベースをデプロイ

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Cloudflareは昨年9月に、 Cloudflare Workers にPostgresとMySQLデータベースへの直接アクセスを提供し、高速なフルスタックアプリケーションを実現するためのPlanetScaleパートナーシップを発表しました。

まもなく、Cloudflareのテクノロジーとの距離をさらに縮めることになります。CloudflareのダッシュボードやAPIから直接、PlanetScale PostgresやMySQLデータベースを作成し、Cloudflareアカウントに課金できるようになります。

Workerアプリケーションのニーズに合わせてデータストレージを選択し、CloudflareのセルフサービスまたはEnterpriseプランの顧客として、請求を単一のシステムにまとめます。弊社の スタートアッププログラム で提供されるCloudflareクレジット、またはCloudflareコミット済み利用額は、PlanetScaleデータベースに使用できます。

PostgresとMySQL for Workers

PostgresやMySQLなどのSQLリレーショナルデータベースは、現代アプリケーションの基盤です。特に、Postgresは、その充実したツールエコシステム（ORM、GUIなど）と、AI駆動型アプリケーションでベクトル検索を構築するための pgvector などの拡張機能により、開発者の人気が高まっています。Postgresは、アプリケーションを稼働するために強力で柔軟性が高くスケーラブルなデータベースを必要とする多くの開発者にとって、デフォルトの選択肢です。

PlanetScaleアカウントを接続し、Workers向けにCloudflareダッシュボードから直接Postgresデータベースを作成できるようになりました。来月より、新規のCloudflareサブスクリプションが発生した場合、新しいPlanetScaleデータベースについてセルフサービスまたはEnterpriseユーザーとしてCloudflareアカウントに直接請求されるようになります。

PlanetScaleアカウントが接続された後に、 Cloudflareダッシュボード を介してPlanetScaleデータベースを作成する方法Cloudflareの請求は来月発生します。

統合機能が組み込まれており、PlanetScaleデータベースはデータベース接続サービスHyperdriveを使ってWorkersと自動的に連携します。 Hyperdrive サービスは、データベース接続プールとクエリキャッシングを管理し、データベースクエリを高速かつ信頼性の高いものにします。Worker の 設定ファイルに バインディング を追加するだけです。

// wrangler.jsonc file { "hyperdrive": [ { "binding": "DATABASE", "id": <AUTO_CREATED_ID> } ] }

そして、選択したPostgresクライアントでWorkerを経由し、SQLクエリの実行を始めます。

import { Client } from "pg"; export default { async fetch(request, env, ctx) { const client = new Client({ connectionString: env.DATABASE.connectionString }); await client.connect(); const result = await client.query("SELECT * FROM pg_tables"); ... }

PlanetScale開発者エクスペリエンス

PlanetScaleは、比類のないパフォーマンスと信頼性により、Workersコミュニティに提供するのに当然の選択でした。開発者は、 Postgres とVites MySQLの最も人気のある2つのリレーショナルデータベースから選択することができます。PlanetScaleは、Cloudflareがパフォーマンスと信頼性を開発者プラットフォームの主要機能として扱う方法と一致しています。また、 クエリー洞察 や、SQLクエリーのパフォーマンスを向上させるための エージェント駆動型 のワークフロー、データベース変更を含めたコードを安全にデプロイするための ブランチング などの機能を備え、PlanetScaleデータベースの開発者体験は第一級です。

Cloudflareユーザーは、まったく同じPlanetScaleデータベースの開発者体験を得られます。PlanetScaleデータベースは、Hyperdriveを介して管理された接続を使用して、Cloudflareから直接デプロイでき、グローバルWorkersで既存のリージョンデータベースを高速化できます。つまり、同じPlanetScaleの データベースクラスター に、標準PlanetScaleの 料金 でアクセスでき、クエリインサイトや 使用量とコスト の詳細な内訳などの全機能が含まれます。

PlanetScale Postgresの単一ノードは、 月額5ドル からご利用いただけます。

Workersの配置

中央集約型のデータベースでは、Workersはプライマリデータベースのすぐ隣で実行でき、 明示的な配置のヒント を使用して遅延を削減できます。デフォルトでは、Workersはユーザーのリクエストに最も近い場所で実行されるため、中央データベースにクエリを実行するとき、特に複数のクエリを実行するときに、ネットワークの遅延が追加されます。代わりに、PlanetScaleデータベースに最も近いCloudflareデータセンターで実行するようにWorkerを設定することができます。将来的には、Cloudflareは、PlanetScaleデータベースのロケーションに基づいて配置のヒントを自動的に設定し、ネットワーク遅延を1桁ミリ秒に短縮できるようになります。

{ "placement": { "region": "aws:us-east-1" } }

公開間近

Cloudflareダッシュボードを介して、PlanetScale Postgresデータベースをデプロイしたり、既存のPlanetScaleデータベースをWorkersに接続することができます。 Cloudflareダッシュボード 現在、すべてがPlanetScale経由で請求されます。

来月のローンチでは、新しいPlanetScaleデータベースをCloudflareアカウントへの課金が可能になります。

Cloudflare API統合など、PlanetScaleパートナーと共に、さらに構築しています。次に、どのようなものを期待するかをお知らせください。