PlanetScale + WorkersでPostgresおよびMySQLデータベースをデプロイ

Cloudflareは昨年9月に、Cloudflare WorkersにPostgresとMySQLデータベースへの直接アクセスを提供し、高速なフルスタックアプリケーションを実現するためのPlanetScaleパートナーシップを発表しました。
まもなく、Cloudflareのテクノロジーとの距離をさらに縮めることになります。CloudflareのダッシュボードやAPIから直接、PlanetScale PostgresやMySQLデータベースを作成し、Cloudflareアカウントに課金できるようになります。
Workerアプリケーションのニーズに合わせてデータストレージを選択し、CloudflareのセルフサービスまたはEnterpriseプランの顧客として、請求を単一のシステムにまとめます。弊社のスタートアッププログラムで提供されるCloudflareクレジット、またはCloudflareコミット済み利用額は、PlanetScaleデータベースに使用できます。
PostgresとMySQL for Workers
PostgresやMySQLなどのSQLリレーショナルデータベースは、現代アプリケーションの基盤です。特に、Postgresは、その充実したツールエコシステム（ORM、GUIなど）と、AI駆動型アプリケーションでベクトル検索を構築するためのpgvectorなどの拡張機能により、開発者の人気が高まっています。Postgresは、アプリケーションを稼働するために強力で柔軟性が高くスケーラブルなデータベースを必要とする多くの開発者にとって、デフォルトの選択肢です。
PlanetScaleアカウントを接続し、Workers向けにCloudflareダッシュボードから直接Postgresデータベースを作成できるようになりました。来月より、新規のCloudflareサブスクリプションが発生した場合、新しいPlanetScaleデータベースについてセルフサービスまたはEnterpriseユーザーとしてCloudflareアカウントに直接請求されるようになります。
PlanetScaleアカウントが接続された後に、Cloudflareダッシュボードを介してPlanetScaleデータベースを作成する方法Cloudflareの請求は来月発生します。
統合機能が組み込まれており、PlanetScaleデータベースはデータベース接続サービスHyperdriveを使ってWorkersと自動的に連携します。Hyperdriveサービスは、データベース接続プールとクエリキャッシングを管理し、データベースクエリを高速かつ信頼性の高いものにします。Worker の 設定ファイルに バインディング を追加するだけです。
// wrangler.jsonc file
{
"hyperdrive": [
{
"binding": "DATABASE",
"id": <AUTO_CREATED_ID>
}
]
}
そして、選択したPostgresクライアントでWorkerを経由し、SQLクエリの実行を始めます。
import { Client } from "pg";
export default {
async fetch(request, env, ctx) {
const client = new Client({ connectionString: env.DATABASE.connectionString });
await client.connect();
const result = await client.query("SELECT * FROM pg_tables");
...
}
PlanetScaleは、比類のないパフォーマンスと信頼性により、Workersコミュニティに提供するのに当然の選択でした。開発者は、PostgresとVites MySQLの最も人気のある2つのリレーショナルデータベースから選択することができます。PlanetScaleは、Cloudflareがパフォーマンスと信頼性を開発者プラットフォームの主要機能として扱う方法と一致しています。また、クエリー洞察や、SQLクエリーのパフォーマンスを向上させるためのエージェント駆動型のワークフロー、データベース変更を含めたコードを安全にデプロイするためのブランチングなどの機能を備え、PlanetScaleデータベースの開発者体験は第一級です。
Cloudflareユーザーは、まったく同じPlanetScaleデータベースの開発者体験を得られます。PlanetScaleデータベースは、Hyperdriveを介して管理された接続を使用して、Cloudflareから直接デプロイでき、グローバルWorkersで既存のリージョンデータベースを高速化できます。つまり、同じPlanetScaleのデータベースクラスターに、標準PlanetScaleの料金でアクセスでき、クエリインサイトや使用量とコストの詳細な内訳などの全機能が含まれます。
PlanetScale Postgresの単一ノードは、月額5ドルからご利用いただけます。
中央集約型のデータベースでは、Workersはプライマリデータベースのすぐ隣で実行でき、明示的な配置のヒントを使用して遅延を削減できます。デフォルトでは、Workersはユーザーのリクエストに最も近い場所で実行されるため、中央データベースにクエリを実行するとき、特に複数のクエリを実行するときに、ネットワークの遅延が追加されます。代わりに、PlanetScaleデータベースに最も近いCloudflareデータセンターで実行するようにWorkerを設定することができます。将来的には、Cloudflareは、PlanetScaleデータベースのロケーションに基づいて配置のヒントを自動的に設定し、ネットワーク遅延を1桁ミリ秒に短縮できるようになります。
{
"placement": {
"region": "aws:us-east-1"
}
}
Cloudflareダッシュボードを介して、PlanetScale Postgresデータベースをデプロイしたり、既存のPlanetScaleデータベースをWorkersに接続することができます。Cloudflareダッシュボード現在、すべてがPlanetScale経由で請求されます。
来月のローンチでは、新しいPlanetScaleデータベースをCloudflareアカウントへの課金が可能になります。
Cloudflare API統合など、PlanetScaleパートナーと共に、さらに構築しています。次に、どのようなものを期待するかをお知らせください。