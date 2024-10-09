米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...

「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります ...

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう ...

CVE-2022-1096は、Webブラウザに影響を及ぼすゼロデイ脆弱性の1つです。Cloudflare Zero Trustは、ブラウザにおけるゼロデイ攻撃のリスクを軽減し、パッチが適用されています ...

本日、CloudflareのクライアントレスWeb分離のベータ版を発表いたします。これはブラウザの分離の新しいオンランプで、Zero Trust Network Access（ZTNA） ...