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Cloudflare ブログ

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Remote Browser Isolation

メールリンク分離：最新のフィッシング攻撃に対するセーフティネット

2023-01-11

CIO WeekZero TrustセキュリティCloud Email SecurityEmailRemote Browser IsolationSASE

「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...

メールリンクのブラウザ分離で最新のフィッシング攻撃を阻止

2022-06-20

Cloudflare One Week製品ニュースZero TrustPhishingCloud Email SecurityRemote Browser IsolationメールセキュリティCloudflare Zero Trust

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...

その他の投稿

2021年12月07日

Cloudflare Browser Isolationで不審なサイトでの入力を制御

お客様のチームは、Cloudflareブラウザ分離サービスを利用して、Webブラウザ内のフィッシング攻撃や認証情報の盗難から保護することができるようになりました。ユーザーはリスクを負わずに、より多くのインターネットを閲覧することができます。管理者は...

CIO Week
Remote Browser Isolation
Cloudflare Zero Trust
製品ニュース
Zero Trust

2021年3月23日

あらゆる規模のチームのためのブラウザ分離

インターネットに接続するあらゆる組織が、トランザクションの受け入れ、顧客とのやりとり、機密データの取扱いに至るまで、その運営をWebブラウザにまかせています。リンクをクリックするだけのことが、ブラウザがローカルデバイスに大量の得体の知れないコードをダウンロードし、実行するきっかけとなるのです。...

製品ニュース
Zero Day Threats
Cloudflare One
Security Week
セキュリティ

2020年10月15日

Cloudflare ブラウザ分離（ベータ版）の紹介

Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...

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