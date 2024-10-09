フィッシングが激化した1週間と、それがお客様にとって何を意味するか
2024-08-16
米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...続きを読む »
2024-08-16
米国選挙、地政学的紛争から数千万ドルの企業資金の損失に至るまで、フィッシングは依然としてサイバー被害の根本原因となっています。保護を維持するために包括的なソリューションが不可欠である理由について説明します。 ...続きを読む »
2023-01-11
「メールリンク分離」は、ユーザーがクリックしてしまう可能性のある受信箱に届いた怪しいリンクに対するセーフティネットです。この保護が追加されることで、Cloudflare Area 1は、フィッシング攻撃から守る最も包括的な電子メールセキュリティソリューションとなります...
2022-06-20
Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...
2022-03-29
CVE-2022-1096は、Webブラウザに影響を及ぼすゼロデイ脆弱性の1つです。Cloudflare Zero Trustは、ブラウザにおけるゼロデイ攻撃のリスクを軽減し、パッチが適用されています...
2021-12-08
本日、CloudflareのクライアントレスWeb分離のベータ版を発表いたします。これはブラウザの分離の新しいオンランプで、Zero Trust Network Access（ZTNA）...
2021年12月07日
お客様のチームは、Cloudflareブラウザ分離サービスを利用して、Webブラウザ内のフィッシング攻撃や認証情報の盗難から保護することができるようになりました。ユーザーはリスクを負わずに、より多くのインターネットを閲覧することができます。管理者は...
2021年3月25日
本日、新たにクライアント側のセキュリティ製品であるPage Shieldをご紹介いたします。この製品は、お客様側で、エンドユーザー側のブラウザで発生した攻撃を検出するためにご利用いただく製品です。...
2021年3月23日
インターネットに接続するあらゆる組織が、トランザクションの受け入れ、顧客とのやりとり、機密データの取扱いに至るまで、その運営をWebブラウザにまかせています。リンクをクリックするだけのことが、ブラウザがローカルデバイスに大量の得体の知れないコードをダウンロードし、実行するきっかけとなるのです。...
2020年10月15日
Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...