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Cloudflare ブログ

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フルスタック

フルスタックフレームワークとCloudflareによる超高速開発

2024-04-05

Developer Week開発者開発者プラットフォームフルスタックWranglerMiniflare

D1データベース、R2オブジェクトストア、AIモデルなどにアクセスしながら、フレームワークの開発サーバーを使用できるようになりました。ローカルでミリ秒単位で反復処理を行い、Cloudflareで実行される高度なWebアプリを構築...

Cloudflare Pagesのあなたのサイトを、一般提供されたPages Functionsでより充実させる

2022-11-17

Developer WeekCloudflare PagesCloudflare WorkersサーバーレスフルスタックJAMstack開発者プラットフォーム開発者

Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...

Cloudflare Pagesがフルスタック

2021-11-17

Full Stack WeekCloudflare PagesCloudflare Workersフルスタック開発者開発者プラットフォーム

4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...

Cloudflare Pagesを使用したフルスタックアプリケーションの構築

2021-11-17

Full Stack WeekCloudflare PagesCloudflare WorkersフルスタックCloudflare ImagesCloudflare Access開発者開発者プラットフォーム

これは大々的に披露するしかないと思っていたため、私たちはCloudflare Pagesでのフルスタックアプリケーションのサポートを発表できることに興奮していました。Cloudflare Workersの支援を受けてサ...