フロントエンド、バックエンド、データベースが1つのCloudflare Workerに
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2024-04-05
D1データベース、R2オブジェクトストア、AIモデルなどにアクセスしながら、フレームワークの開発サーバーを使用できるようになりました。ローカルでミリ秒単位で反復処理を行い、Cloudflareで実行される高度なWebアプリを構築...
2022-11-17
Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...
2021-11-17
4月にCloudflare Pagesの一般提供を発表したとき、それが始まりに過ぎないことを約束しました。私たちのプラットフォームは、リダイレクトやカスタムヘッダーの設定など、ちょっとした動的機能を備えた静的サイトのサポートから始まりました。しかし私たちは、お客様とお客様のチー...
2021-11-17
これは大々的に披露するしかないと思っていたため、私たちはCloudflare Pagesでのフルスタックアプリケーションのサポートを発表できることに興奮していました。Cloudflare Workersの支援を受けてサ...