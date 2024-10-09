Sumo LogicにZero Trust信号を追加し、セキュリティインサイトを強化。
2023-03-14
Sumo LogicのCloud SIEMに対する、Zero Trustロゴの自動正常化および相互関係のサポートの拡大を発表...続きを読む »
2023-03-14
Sumo LogicのCloud SIEMに対する、Zero Trustロゴの自動正常化および相互関係のサポートの拡大を発表...続きを読む »
2022-03-16
Ryan Marlowです。Envoy Media GroupのCTOを務めています。本日は、EnvoyとCloudflare、そして私たちが自動送信トラフィックの監視にボット管理（Bot Management）をどう活用しているかについてお話できることを嬉しく思います...
2022-03-14
New Relic Oneでスタック全体のCloudflareログを関連付けることは、サービスの安全性と信頼性を維持するためのモニタリングやデバッグに威力を発揮します。このような可視性を提供する直接的な連携を実現するために、New Relic社との提携が実現できたことを嬉しく思います...
2022-03-14
Cloudflareのお客様が、ログをIBM Security QRadar SIEMへ直接プッシュできるようになったことを発表でき、嬉しく思います。この直接統合で、クラウドストレージを介する必要がなくなるため、CloudflareとQRadar SIEMのお客様にとってはコスト削減と迅速なログ配信が実現します...
2021-12-08
本日は、マネージドセキュリティ・サービス・プロバイダーのKudelski Security社の友人によって書かれたブログ記事を公開します。数週間前、Kudelski Security社の主席クラウドおよびセキュリティエンジニアであるRomain Aviolat氏は、リモートワー...
2021年11月19日
今週の開発者スポットライトシリーズを締めくくるのは、自身のスタートアップであるcClipをどのように構築したかを共有してくれるTejas Mehta氏です...
2021年11月15日
欢迎阅读“开发人员聚焦”新博客文章系列。在本系列中，我们将展示一些在 Cloudflare Workers 生态系统上构建的有趣应用程序...