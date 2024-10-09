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Cloudflare ブログ

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Guest Post

New RelicでCloudflareログの完全な可観測性を実現

2022-03-14

Security WeekLogs分析Guest Post

New Relic Oneでスタック全体のCloudflareログを関連付けることは、サービスの安全性と信頼性を維持するためのモニタリングやデバッグに威力を発揮します。このような可視性を提供する直接的な連携を実現するために、New Relic社との提携が実現できたことを嬉しく思います...

IBM QRadar SIEMを活用してCloudflareログからインサイトを得ましょう。

2022-03-14

Security WeekLogs分析Guest Post

Cloudflareのお客様が、ログをIBM Security QRadar SIEMへ直接プッシュできるようになったことを発表でき、嬉しく思います。この直接統合で、クラウドストレージを介する必要がなくなるため、CloudflareとQRadar SIEMのお客様にとってはコスト削減と迅速なログ配信が実現します...

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