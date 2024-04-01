Vulnerabilities (TW)

最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況 ...

Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢 ...

「HTTP/2 Rapid Reset」攻擊利用 HTTP/2 通訊協定中的弱點來產生巨大的超容量 DDoS 攻擊。近幾個月來，Cloudflare 緩解了一系列此類攻擊，其中包括一起比我們之前觀察到的任何攻擊規模大三倍的攻擊 ...

本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略 ...

在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料 ...