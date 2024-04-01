Vulnerabilities (TW)

在我們的 AI 產品中緩解權杖長度旁路攻擊
2024/03/14
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...繼續閱讀 »
2024/03/14
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...繼續閱讀 »
2024/01/23
Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢...
2023/10/10
「HTTP/2 Rapid Reset」攻擊利用 HTTP/2 通訊協定中的弱點來產生巨大的超容量 DDoS 攻擊。近幾個月來，Cloudflare 緩解了一系列此類攻擊，其中包括一起比我們之前觀察到的任何攻擊規模大三倍的攻擊...
2023/10/10
本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略...
2023/08/04
在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料...
2023年1月31日 下午2:00
在 6.1.6 之前的 Linux 核心中，流量控制子系統中的 NULL 指標取值錯誤可讓無權限使用者透過使用「tc qdisc」和「tc class」命令設定的特製流量控制設定，觸發阻斷服務（系統當機）...
2022年11月02日 上午9:31
有關 CVE-2022-3602 和 CVE-2022-3786 的資訊，以及 Cloudflare 未受到影響的原因...
2022年5月26日 下午1:17
Cloudflare 處理韌體漏洞的方式，以及我們如何保護內部資料...
2021年12月15日 下午1:56
緊接著 CVE-2021-44228 之後，隨之發佈了第二個 Log4J CVE──CVE-2021-45046。對於這個新的 CVE，我們先前針對 CVE-2021-44228 發佈的規則也能夠提供相同等級的防護...
2021年12月14日 下午5:07
在此部落格文章中，我們將探討世界上常見的 WAF 規避模式與滲漏嘗試、所嘗試之漏洞利用的趨勢資料，以及我們在 CVE-2021-44228 公開揭露之前看到的漏洞利用相關資訊。...
2021年12月14日 上午10:23
2021 年 12 月 9 日，全世界得知 CVE-2021-44228 這種零時差漏洞利用正在影響 Apache Log4j 公用程式。Cloudflare 立即更新了我們的 WAF 以協助防範這個漏洞，但...
2021年12月10日 下午11:39
當 Cloudflare 知曉發生新的安全性漏洞時，我們快速將團隊集合起來回答二個不同問題：(1) 我們可以做什麼以確保我們客戶的基礎結構受到保護，以及 (2) 我們可以做什麼以確保我們自身環境安全...
2021年12月10日 下午9:17
昨天，也就是 2021 年 12 月 9 日，公開了基於 Java 的熱門記錄套件 Log4j 中的一個嚴重漏洞。該漏洞允許攻擊者在遠端伺服器上執行代碼，即所謂的遠端代碼執行 (RCE)。由於 Java 和 Log4j 的廣泛使用，這可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 出現以來，網際網路上最嚴重的漏洞之一。...
2021年12月10日 下午9:06
我不久前曾寫到有關如何緩解 Log4j 中的 CVE-2021-44228、漏洞的緣由以及 Cloudflare 為客戶提供的緩解措施。正如我所寫到的，由於漏洞的嚴重性，我們正推出針對我們「免費」客戶的保護。...
2021年3月07日 上午12:47
Cloudflare 已部署受管理規則，幫助客戶防範最近在 Microsoft Exchange Server 中發現的一系列可遠端利用的漏洞...