將網域轉移至 Cloudflare 的逐步指南
2023-06-23
將網域轉移至新的網域名稱註冊商並非日常工作，而流程的任何一步出錯都意味著停機和中斷。我們制定了一份網域轉移檢查清單，幫您快速安全地將網域轉移至 Cloudflare...繼續閱讀 »
2023-06-23
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2023-06-22
在這篇部落格中，我們將討論為什麼端對端效能是最重要的、為什麼代理延遲和解密延遲 SLA 等其他方法不足以進行效能評估，以及您如何能夠像我們一樣衡量您的 Zero Trust 效能...
2023-06-21
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2021-09-13
今天， Workers 速度比三年前提高了 30%（P90）。而且其速度比 Lambda@Edge 快 210%，比 Lambda 快 298%。...