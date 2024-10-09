2022 年 Cloudflare 的 Impact Week 期間您可能錯過的全部內容
2022-12-16
這是一篇總結性文章！2022 年 Impact Week 已經接近尾聲。上週，Cloudflare 在我們的使命中宣佈了新承諾，致力於打造更安全的網際網路環境，其中包括為最弱小的聲音和最關鍵的基礎架構提供 Zero Trust 服務。我們還宣佈推出了新的產品和服務，並分享了技術深度解讀...繼續閱讀 »
2022-12-16
這是一篇總結性文章！2022 年 Impact Week 已經接近尾聲。上週，Cloudflare 在我們的使命中宣佈了新承諾，致力於打造更安全的網際網路環境，其中包括為最弱小的聲音和最關鍵的基礎架構提供 Zero Trust 服務。我們還宣佈推出了新的產品和服務，並分享了技術深度解讀...繼續閱讀 »
2022-12-16
關於 IP 封鎖的討論：我們為什麼留意到它、它是什麼、它用來做什麼、它會影響哪些人，以及它為什麼是用來解決線上內容的有問題的方式...
2022-12-15
進一步瞭解 Cloudflare 如何與民間團體組織合作來提供工具，以使用 Radar 警示和 API 追蹤網際網路關停...
2022-12-15
我們很高興地宣佈，新版 Geo Key Manager 現已進入封閉測試階段，該版本允許客戶按國家、按地區或按標準（例如，「僅在符合 FIPS 標準的資料中心中儲存我的私密金鑰」）定義邊界...
2022-12-15
Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商...
2022年12月15日
網際網路連線的速度更多的是關乎減少現實世界的延遲，而不是增加未充分利用的頻寬...
2022年12月14日
初步研究結果發現，Cloudflare 產品的碳效率要比功能相當的內部部署硬體高出 90%...
2022年12月14日
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年攔截了高於 6 倍數量的機器人，同時我們正在為西孟加拉的一個新植樹專案提供助力...
2022年12月14日
我們的硬體可持續性舉措包括盡可能久地使用硬體元件、在需要報廢時負責任地回收，以及選擇最節能的選項來完成我們的工作...
2022年12月14日
今天，在 Cloudflare 的 Impact Week，我們滿懷欣喜之情，宣佈 Cloudflare 客戶獲得了一個機會，能夠更輕鬆地以永續發展的方式停用和處理其使用過的硬體設備...
2022年12月13日
雖然針對企業和政府的大規模網路攻擊成為了頭條新聞，但那些即便在正常時期都在艱難維持運轉的小型企業會更深刻而敏銳地感受到網路衝突的影響。在本篇部落格中，我們將分享一項新研究，瞭解小型企業（包括那些使用我們免費服務的小型企業）如何利用 Cloudflare 服務確保自己的企業更加安全並抵禦中斷...
2022年12月13日
對全球社群基本運作至關重要的組織因資源不足，面臨著沒完沒了的網路攻擊，不斷地威脅著人們基本的健康和安全需求。Cloudflare 的使命是幫助打造更安全的網際網路環境。自 2022 年 12 月 13 日開始，我們將免費且不限時地為這些易受攻擊的基礎架構提供企業級 Zero Trust 網路安全解決方案，從而為它們提供支援...
2022年12月11日
在本次 Impact Week 期間，我們將講述一些其他故事，介紹網際網路（具體來說就是 Cloudflare）如何為改進世界提供一個令人期待的機會...