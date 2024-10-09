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Cloudflare 部落格

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Impact Week

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2022年12月13日

Cloudflare 如何協助保护小型企业

雖然針對企業和政府的大規模網路攻擊成為了頭條新聞，但那些即便在正常時期都在艱難維持運轉的小型企業會更深刻而敏銳地感受到網路衝突的影響。在本篇部落格中，我們將分享一項新研究，瞭解小型企業（包括那些使用我們免費服務的小型企業）如何利用 Cloudflare 服務確保自己的企業更加安全並抵禦中斷...

Impact Week

2022年12月13日

Safekeeping 專案 – 使用 Zero Trust 保護世界上最易受攻擊的基礎架構

對全球社群基本運作至關重要的組織因資源不足，面臨著沒完沒了的網路攻擊，不斷地威脅著人們基本的健康和安全需求。Cloudflare 的使命是幫助打造更安全的網際網路環境。自 2022 年 12 月 13 日開始，我們將免費且不限時地為這些易受攻擊的基礎架構提供企業級 Zero Trust 網路安全解決方案，從而為它們提供支援...

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