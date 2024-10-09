這是一篇總結性文章！2022 年 Impact Week 已經接近尾聲。上週，Cloudflare 在我們的使命中宣佈了新承諾，致力於打造更安全的網際網路環境，其中包括為最弱小的聲音和最關鍵的基礎架構提供 Zero Trust 服務。我們還宣佈推出了新的產品和服務，並分享了技術深度解讀 ...

關於 IP 封鎖的討論：我們為什麼留意到它、它是什麼、它用來做什麼、它會影響哪些人，以及它為什麼是用來解決線上內容的有問題的方式 ...

我們很高興地宣佈，新版 Geo Key Manager 現已進入封閉測試階段，該版本允許客戶按國家、按地區或按標準（例如，「僅在符合 FIPS 標準的資料中心中儲存我的私密金鑰」）定義邊界 ...

Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商 ...