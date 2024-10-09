擴大與 Microsoft 的協同合作：為客戶提供主動且自動化的 Zero Trust 安全性
2023-01-12
今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護...繼續閱讀 »
2023-01-12
今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護...繼續閱讀 »
2022-06-23
Cloudflare 與 Microsoft Intune 相整合，並透過 Endpoint Manager 來結合 Cloudflare 的廣大網路與 Zero Trust 套件的強大功能...
2021-12-10
Cloudflare One 與 Microsoft 合作，以最佳化使用者與 Microsoft 365 的連線能力...
2020-12-11
我們的研究人員偵測到一波更新的 Microsoft SharePoint 網路釣魚，這些活動正在利用新的新冠肺炎疫情限制來竊取受害者的登入資訊...