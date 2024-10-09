David Tuber

2026 年 2 月 20 日 Cloudflare 服務中斷事件
2026-02-21
Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。...
2026-02-21
Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。...
2023-06-22
在這篇部落格中，我們將討論為什麼端對端效能是最重要的、為什麼代理延遲和解密延遲 SLA 等其他方法不足以進行效能評估，以及您如何能夠像我們一樣衡量您的 Zero Trust 效能...
2023-06-21
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2023-04-18
從今天開始，您不必成為網路工程師也能知道您的網際網路在哪些方面表現出色。讓我們告訴您我們是如何做到的...
2023-01-09
Cloudflare 在提供 Zero Trust 體驗方面比 Zscaler 快了 38-55%。我們來談談為什麼會如此，以及我們如何發現的...
2022-12-15
網際網路連線的速度更多的是關乎減少現實世界的延遲，而不是增加未充分利用的頻寬...
2022-10-19
Cloudflare 的對等互連入口網站允許使用者使用現有的 PeeringDB 憑據登入，並直接從入口網站請求與 Cloudflare 的對等處理工作階段...