Brian Batraski

使用私人 IP 和 Cloudflare Tunnel 提升負載平衡：實現高效流量分配的安全路徑
2023-09-08
我們非常高興地宣佈，我們的 Load Balancing 解決方案新增了本機流量管理 (LTM)，它與 Zero Trust 深度整合！...
Principal Product Manager
2023-09-08
我們非常高興地宣佈，我們的 Load Balancing 解決方案新增了本機流量管理 (LTM)，它與 Zero Trust 深度整合！...
2022-08-02
今天，我們很高興地推出一個呼聲很高的負載平衡器功能——加權集區...
2021-10-01
網際網路在最近五年發生了巨大變化，這已是老生常談。分散式帳本、非同質化代幣 (NFT) 和跨平台元宇宙 (metaverses) 等新技術已風行一時。除非您經常與香港、舊金山和倫敦的 Web3 社群交流，...
2021-01-22
今天，我們很高興地宣佈 Cloudflare 等待室上線！該服務將首先通過名為 Project Fair Shot 的新計畫提供給指定客戶，該計畫旨在解決因 COVID-19 疫苗接種需求爆增而造成預約登記網站癱瘓的問題。...