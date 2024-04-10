R2 Storage (CN)

Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/03
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024/03/08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...
2023/09/26
使用 Sippy 根据请求将数据从 S3 增量迁移到 R2，并避免特定于迁移的出口费用...
2023年5月16日 09:15
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...
2022年11月18日 21:13
本周我们发布了 30 多个公告，您可查看此处的快速汇总，以防错漏...
2022年11月15日 14:01
今天我们隆重推出 R2 迁移器这款工具，支持您以简单高效的方式将所有数据迁移至 R2...
2022年11月15日 14:00
今天，我们非常激动地宣布，Cache Reserve 正式进入公开测试阶段——用户无需再苦苦等待，现在即可对其进行测试，并将其集成至内容交付策略中...
2022年9月21日 13:00
R2 现已普遍可用！R2 为开发者提供零出口费用的对象存储...
2022年5月11日 13:01
R2 对象存储现已开放公测，可供所有客户测试和部署...