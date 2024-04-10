R2 Storage (CN)

Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨 ...

我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层 ...

借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本 ...

需要回顾一下这个生日周的所有重大新闻？这篇回顾可满足您的需求 ...

使用 Sippy 根据请求将数据从 S3 增量迁移到 R2，并避免特定于迁移的出口费用 ...