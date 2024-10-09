Greg McKeon

对象存储的新希望：R2 进入公测
2022-05-11
R2 对象存储现已开放公测，可供所有客户测试和部署...
2022-05-11
R2 对象存储现已开放公测，可供所有客户测试和部署...
2021-11-15
Cloudflare 正在打造世界上最优秀的计算平台。我们希望使通过 Cloudflare 构建应用的工作变得轻松、无缝和顺理成章。但仅仅打造最优秀的计算平台并不足够——应用的核心在于与其交互的数据。...
2021-11-15
Full Stack Week 旨在介绍开发人员如何拥抱 Cloudflare 网络的力量，打造默认全球性的完整应用。Workers 的承诺不仅仅是改善了延迟——而是从根本上改变了编程范式，使开发人员更轻松，应用程序更有韧性。...
2021-11-15
在过去的一年里，我们听到了一个共同的主题：开发人员希望在 Workers 上构建更多的应用程序。凭借内置的全球部署、强大的可扩展性和 JavaScript 的灵活性，越来越多的应用程序选择在我们的全球平台上构建。...
2021-09-28
隆重推出 Cloudflare 的 S3 兼容对象存储服务，不仅出口带宽费用为零，还可自动从 S3 兼容服务迁移。...