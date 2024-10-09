Greg McKeon

Workers 已增加对两个现代数据平台的支持：MongoDB Atlas 和 Prisma

2021-11-15

在过去的一年里，我们听到了一个共同的主题：开发人员希望在 Workers 上构建更多的应用程序。凭借内置的全球部署、强大的可扩展性和 JavaScript 的灵活性，越来越多的应用程序选择在我们的全球平台上构建。 ...