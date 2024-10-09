宣布推出 Cloudflare Images Sourcing Kit
2022-05-13
今天，我们很高兴与您分享我们的 Sourcing Kit，您可以在其中定义一个或多个来源，其中包含要迁移到 Cloudflare Images 的对象...继续阅读 »
2022-05-13
今天，我们很高兴与您分享我们的 Sourcing Kit，您可以在其中定义一个或多个来源，其中包含要迁移到 Cloudflare Images 的对象...继续阅读 »
2022-05-12
我们很高兴地推出 Cloudflare Pub/Sub 的私人测试版，这是一个可编程消息中枢，建立在当今数千万现有设备支持的普遍和行业标准的 MQTT 协议基础上...
2022-05-11
我们在 2017 年推出了 Cloudflare Workers，让开发人员能够在我们的网络上进行计算。我们对这一产品解锁的可能性感到兴奋，但我们很快意识到——大多数现实世界的应用程序都是有状态的。从那时起，我们交付了 KV、Durable Objects 和 R2，让开发人员可以访问各种类型的存储...
2022-05-11
R2 对象存储现已开放公测，可供所有客户测试和部署...
2022-05-10
今天，我们推出了 Workers for Platforms，它是一个可以使任何产品变得可编程的工具套件，可帮助我们的客户给其客户和开发人员立即带来价值...
2022年5月09日
Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作...
2022年5月08日
在此次 Platform Week 上，我们不想只提供新的和让人眼前一亮的东西（尽管也会有一些）。我们希望兑现原则。兑现让最佳的解决方案胜出的原则。兑现打破对开发人员的锁定的原则：无论是在代码上，还是在经济上...