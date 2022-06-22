Cloudflare 被 Microsoft 评为安全软件创新者

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最近，Microsoft 宣布了 2022 年 Microsoft 安全卓越奖的得主，这是 Microsoft 合作伙伴社区中享有盛誉的奖项类别。我们非常荣幸地宣布，Cloudflare 已荣获安全软件创新者奖。该奖项认可了 Cloudflare 在 Zero Trust 和安全解决方案领域的创新方法。我们与 Microsoft 合作的变革性技术为我们共同的客户提供了世界一流的联合解决方案。

Microsoft 安全卓越奖

第三届年度 Microsoft 安全奖项囊括了安全、合规和身份认证等 10 个类别的入围者。2022 年 6 月 6 日，Microsoft 公布了由一群行业资深人士投票选出的 Microsoft 安全合作伙伴奖得主。

通过这一奖项，Microsoft 表彰了 Cloudflare 不断为共同客户提供最具创新性解决方案的做法。与 Microsoft 一起，我们为数以千计客户的 Zero Trust 之旅提供了支持，包括众多最大的财富 500 强公司，使客户能够以更快的性能简单轻松地支持他们的安全需求。

Cloudflare 已经与 Microsoft 构建了深度集成，以帮助企业在 Zero Trust 之旅中迈出下一步。这些集成让组织能够使客户实施具有运营效率，同时提供无缝的用户体验。目前，我们所有的共同客户都受益于跨 Microsoft 365 和 Azure 的多个集成，以确保 web 应用程序的安全，并通过身份和设备保护措施来保护员工。与 Microsoft 的合作对于帮助我们的客户踏上 Zero Trust 之旅至关重要。这是一个复杂的任务，Cloudflare 一直在通过我们极易采用的产品组合将其简化，例如通过单一控制面板实现的 Zero Trust。

我们希望感谢 Microsoft 与 Cloudflare 的持续合作。我们致力于服务我们的共同客户，同时扩大对 Microsoft 产品套件的整合，并不断创新以应对最新威胁。

“合作伙伴对于解决客户不断变化的安全挑战和威胁格局至关重要。Cloudflare 和 Microsoft 之间进行密切合作和深度整合，确保我们的共同客户配备无缝集成的创新技术，以应对他们的安全挑战。我们很高兴能将 Cloudflare 评为本年度 Microsoft 安全卓越奖中的安全软件创新者。”—— Microsoft 安全、合规、身份和管理及商业拓展企业副总裁 Ann Johnson。

不仅势在必行 —— Zero Trust 要求持续创新

基于边界的安全模型正在压力下瓦解

向远程办公的快速过渡和 SaaS 应用的兴起颠覆了企业保护网络的思路。过去，组织通过构建“城堡和护城河”来保护他们的敏感应用程序和网络，为每个防御层拼凑不同的点解决方案。

全面的解决方案需要一个分层的防御架构，覆盖互联网安全（DNS 和 HTTPS 过滤），端点和数据保护（远程浏览器隔离和数据丢失预防）以及 SaaS 应用程序安全（CASB），并通过专用网络连接将办公室内外的用户连接起来。这种模型很难实现和管理，而且在用户和应用程序驻留在任何上网地点的现代工作场所中无法扩展。

为何 Zero Trust 势在必行：

应用现在可以位于任何地方，包括本地、云端或 SaaS 员工能从任何地方访问这些资源 攻击手段变得越来越复杂 互联网就是远离“城堡-护城河”模式的新“办公室”

当今世界应用的部署和访问方式

Cloudflare Zero Trust 在我们覆盖全球 270 多个城市的全球网络中运行全套产品，为任何地方的用户保护任何应用程序或网络：

使用 Access 保护任何自托管或 SaaS 应用。

使用 Gateway 检查和保护互联网访问。

使用 浏览器隔离 将敏感应用和高风险浏览隔离开来。

使用CASB 和 DLP 防止数据丢失。

最后，任何设备、办公室或网络都可以通过我们的漫游代理（WARP）或以隧道/直连方式连接到我们的最近入网点，从而获得 Cloudflare Zero Trust 的保护。

我们目前在请求流上下文中与 Microsoft 的集成

这是 Microsoft 首年设置软件安全创新者奖项类别，荣获这一奖项让我们感到自豪。Cloudflare 致力于为我们的客户提供下一代创新性的 Zero Trust 解决方案。如果您对我们的 Zero Trust 套件感兴趣，欢迎联系。此外，如果您有兴趣与我们的 Zero Trust 解决方案开展合作，请在此填写表单。