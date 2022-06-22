隆重推出 Private Network Discovery

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使用 Cloudflare One，您可轻松在 Cloudflare 上建立专用网络。难的是，如何始终维护这个专用网络的安全。由于每天都有新用户加入，旧用户离开，资源不断开开停停，长期管理起来非常痛苦。

这就是我们今天为新的 Zero Trust 网络发现工具开放封测的原因。有了 Private Network Discovery，我们的 Zero Trust 平台现在将开始被动对正在访问的资源和正在访问的用户进行分类，不需要任何额外的配置。无需任何第三方工具、命令或点击。

注册即可开始体验，提前访问封测版，立即获得对您的网络的即时可见性。如有兴趣进一步了解其工作原理，以及我们未来还将推出哪些普遍可用的产品，请继续浏览下文。

要迁移到 Zero Trust，复制目前网络中的有效安全策略是最费力的工作之一。即使您一时很了解您的环境，网络也在不断演变，动态启动新的资源用于各种操作。这导致不断在发现和保护应用程序间循环，安全团永远有积压的尽职调查工作。

这就是我们构建 Private Network Discovery 的原因。通过 Private Network Discovery，组织可以轻松地全面洞察其网络上的用户和应用程序，不需要组织付出任何额外的工作。只需将您的专用网络连接到 Cloudflare，在您的网络上发现的任何独特流量就会显示出来，您便能将它们无缝转化为 Cloudflare Access 应用程序。

在 Cloudflare 上建立您的专用网络

建立私有网络包含两个主要组成部分：基础设施部分和客户部分。

基础设施部分由 Cloudflare Tunnel 提供技术支持，并由其将您的基础设施（无论是单个应用程序、多个应用程序，还是整个网段）连接到 Cloudflare。要实现这一点，可在您的环境中运行一个简单的命令行后台程序，以建立到 Cloudflare 的多个安全、仅出站、负载平衡的链接。简单地说，Tunnel 的作用是将您的网络与 Cloudflare 相连。

另一方面，您需要您的终端用户能轻松连接到 Cloudflare，更重要的是连接到您的网络。这个连接由我们强大的设备客代理 Cloudflare WARP 来处理。您的内部 MDM 工具可在几分钟内将该代理部署到您的整个组织，并在用户设备和 Cloudflare 网络之间建立安全连接。

我们现已将您的基础设施和用户连接到 Cloudflare，因此很容易对您的应用程序进行标记，并在 Zero Trust 安全控制上分层，以验证您网络上每一个请求的身份和以设备为中心的规则。

了解详情

如前所述，此功能旨在通过被动对以 RFC 1918 或 RFC 4193 地址空间为目的地的独特流量进行分类，帮助您的团队获得网络可见性。根据设计，该工具在可观察性模式下运行，所有的应用程序均会显示，但其基本状态会标记为“未审查”。

Network Discovery 工具显示您网络中的所有源站，定义为任何唯一的 IP 地址、端口或协议。您可以查看任何指定源站的详细信息，然后创建一个 Cloudflare Access 应用程序，从而控制对该源站的访问。此外还要注意，Access 应用程序可能由多个源站组成。

以私有托管的视频会议服务 Jitsi 为例。使用这个例子是因为，我们的团队其实有在内部使用这项服务，测试我们的新功能，通过后再投入生产。在这种情况下，我们知道 Jitsi 的自托管实例是在 10.0.0.1:443。然而，由于这是一个视频会议应用程序，它同时通过 tcp:10.0.0.1:443 和 udp:10.0.0.1:10000 进行通信。现在我们将选择一个源站，并为其分配一个应用程序名称。

请注意，在封测期间，Cloudflare Access 应用程序表中看不到此应用程序。目前，这些应用程序名称将只显示在 Private Network Discovery 报告的已发现源站表中。您将看到它们仅显示在应用程序名称栏中。但等该功能进入普遍使用阶段，在 Zero Trust > 访问 > 应用程序下也可看到您创建的所有应用程序。

分配了一个应用程序名称并添加了第一个源站 tcp:10.0.0.1:443 之后，您可以按照相同的方法添加另一个源站 udp:10.0.0.1:10000。这样您便能创建源站逻辑分组，以更准确地显示您网络上的资源。

通过创建应用程序，我们的 Network Discovery 工具便会自动将这些个人源站的状态从“未评估”更新为“评估中”。您的团队便能轻松跟踪源站的状态。从那里，您可以进一步深入评估访问某一特定源站的唯一用户数量，以及每个用户的请求总数。这将有助于您的团队掌握所需信息创建身份和设备驱动的 Zero Trust 策略。根据您的团队对某一特定应用程序的使用体验评价，您可以将该应用程序的状态手动更新为“已批准”或“未批准”。

下一步

封测版还只是开始。虽然封测版支持为您的专用网络应用程序创建友好的名称，但这些名称目前并不会出现在 Cloudflare Zero Trust 策略构建器中。

随着我们向大众普遍提供，我们的首要任务将是，根据 Private Network Discovery 工具显示的内容，让您更轻松地保护您的专用网络。使用通用版本，您将能够直接从您的 Private Network Discovery 报告中创建 Access 应用程序，在 Cloudflare Access 中引用您的专用网络应用程序，并为它们创建 Zero Trust 安全策略，所有这些均可在一个单一的工作流程中完成。

如上文所述，我们为这个工具制定了激动人心的计划，并将在未来继续投资于 Private Network Discovery。若想获得封测版的访问权限，请在此注册，成为首批试用用户！