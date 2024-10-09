提供一个 ping。(Cloudflare) 仅一个 ping。
2023-01-13
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...继续阅读 »
2023-01-13
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...继续阅读 »
2023-01-09
使用数字体验监测，我们已开始构建您所需要的工具，以便快速找到犹如“大海一针”的东西，并解决与性能和连接相关的问题...
2022-06-22
轻松了解谁在访问私有网络中的什么内容。隆重推出 Private Network Discovery...
2022-04-26
我们很高兴地宣布，从今天起，您可以开始通过 Cloudflare Zero Trust 构建许多隔离的虚拟专用网络，首先是 Cloudflare WARP 和 Cloudflare Tunnel 连接器的虚拟化连接...
2022-03-25
今天我们隆重宣布推出一个新的解决方案，可以直接从 Zero Trust 仪表板上远程创建、部署和管理隧道及其配置。利用这个新方案，我们的客户只需 15 分钟甚至更短时间即可为员工提供 Zero Trust 网络访问...