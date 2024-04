Cloudflare One Week (CN)

更多帖子

使用 Cloudflare 的安全 Web 网关和 API 驱动的云访问安全代理(CASB),发现和修复影子 IT ...

Cloudflare 今天宣布 Cloudflare One 平台的更多改进功能,从传统架构过渡到未来的 Zero Trust 网络将比以往任何时候都更加容易 ...

将关键应用从传统 VPN 转移到云原生 ZTNA 解决方案(如 Cloudflare Access),这是采用 Zero Trust 的良好开端,为企业提供可行、有意义的升级 ...

2022年6月21日 13:29

Cloudflare One 如何解决你的可观察性问题

今天,我们隆重宣布推出 Cloudflare One Observability。Cloudflare One Observability 将可帮助客户利用不同 Cloudflare One 应用程序开展工作,解决网络连接、安全策略和性能问题,确保各地员工享受一致的体验 ...