通往 Zero Trust 的桥梁

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Cloudflare One 通过单一控制平面连接任何来源或目的地，配置路由、安全和性能策略，使客户能够在一个更快、更安全的互联网上构建企业网络。今天，我们隆重宣布帮助组织从传统网络架构过渡到 Zero Trust 的另一个重要功能：在安装轻量级漫游代理（WARP）的设备上将其流量路由到与我们的 Magic IP 层隧道（Anycast GRE、IPsec 或 CNI）连接的任何网络。从这里开始，用户能逐步升级到 Zero Trust，让传统堡垒加护城河模型轻松地逐步过渡到下一代架构。

企业网络的未来

我们的客户描述了企业网络架构的三个不同阶段，与储存和计算的转变相同，只是延迟了 10 至 20 年。传统网络（“第一代”）存在于数据中心或总部的内部，业务应用程序托管于公司拥有的服务器上，经私有局域网或广域网通过边界安全设备授予访问权限。随着应用程序转移到云端，用户离开办公室，公司采用了“第二代”技术，例如 SD-WAN 和虚拟设备，以处理日益分散和依赖于互联网的流量。如今他们面临令人沮丧的状况：新旧技术东拼西凑，可见性和安全性漏洞百出，不堪重负的 IT 和网络团队应对各种难题。

我们认为可以期待一个更美好的未来：Gartner 称为 SASE 的架构，其中安全和网络功能从物理或虚拟设备转移到真正云原生的服务，在数毫秒内连接位于世界任何地方的用户和设备。这个新范式将意味着更安全、更高效、更可靠的网络，为用户创造更佳的体验，降低总体拥有成本。从前被视为企业成本中心和瓶颈的 IT 将成为创新和效率的驱动力量。

第一代：城堡加护城河；第二代：虚拟功能；第三代：Zero Trust 网络

但变革不能一蹴而就。对很多组织而言，尤其是正在从传统架构过渡中的组织，完全接受第三代架构可能需要数月或数年时间。好消息是，Cloudflare 能助一臂之力，为您提供从当前网络架构过渡到 Zero Trust 的桥梁，无论您处于这个过程中的哪一个阶段。

Cloudflare One 是我们的 Zero Trust 网络即服务整合平台，允许客户从任何流量来源或目的地通过按需求选择的各种“入口”，连接到我们的全球网络。要连接个别设备，用户可安装 WARP 客户端，其充当正向代理，无论用户位于世界任何地方，都能将流量通过隧道发送到最接近的 Cloudflare 位置。 Cloudflare Tunnel 允许您通过安装一个轻量级的后台程序在源服务器和 Cloudflare 之间建立安全、仅传出的连接。

去年，我们宣布了一个能力：WARP 注册设备将私有流量通过 Cloudflare Tunnel 路由到应用程序，实现对任何 TCP 或 UDP 应用程序的私密网络访问。这是我们为 Zero Trust 网络访问推荐的最佳实践架构，但我们也听到拥有传统架构的客户反映，希望有实现更渐进过渡的选项。

对于网络层（OSI 模型第 3 层）连接，我们提供基于标准的 GRE 或 IPsec 选项，加上了 Cloudflare 的改良：这些隧道是 Anycast，意味着来自您网络的一个隧道自动连接到 Cloudflare 覆盖 250+ 城市的整个网络，从而提供冗余并简化管理。Cloudflare Network Interconnect 通过分布在全球 1600 多个地点的物理或虚拟连接实现到 Cloudflare 网络的直接连接。这些从 1 层到 3 层的入口允许您使用熟悉的技术来将您的公共和私有网络连接到 Cloudflare，使您的 IP 流量更快，更有韧性。

现在，来自 WARP 注册设备的流量可自动路由到任何使用 IP 层入口连接的网络。Cloudflare 对 Cloudflare One 进行的额外改进增加了用户连接现有网络基础设施的灵活性，允许组织使用应用程序层连接从传统 VPN 架构逐步过渡到 Zero Trust。

工作原理

用户可在任何设备上安装 WARP 客户端，将流量代理到最接近的 Cloudflare 位置。然后，如果设备注册到一个具备 Zero Trust 的 Cloudflare 帐户且启用了专用路由，则流量将被交付到该帐户的专用、隔离的网络“名称空间”，即单一客户的专属 Linux 网络堆栈逻辑副本。这个名称空间存在于每一个 Cloudflare 数据中心的每一台服务器上，其中具有客户所连接网络的所有路由和隧道配置。

一旦到达客户的名称空间，流量就会通过已配置的 GRE、IPsec 或 CNI 隧道路由到目的地网络。客户可配置路由优先级来平衡多个隧道之间的流量，并从每个 Cloudflare 位置自动转移到运行状况最佳的流量路径。

返回路径上，客户网络到 Cloudflare 的流量经 Anycast 路由到最接近的 Cloudflare 位置——但这个位置不同于 WARP 会话的位置，因此返回流量被转发到 WARP 会话活动的服务器。为此，我们利用一个新的内部服务，称为 Hermes，允许数据在我们网络内的所有服务器之间共享。正如我们的 Quicksilver 服务将键值数据从我们的核心基础设施传播到我们的整个网络一样，Hermes 允许服务器写入可被其他服务器读取的数据。当 WARP 会话建立时，其位置被写入 Hermes。而在返回流量收到时，WAPR 会话的位置会从 Hermes 中读出，然后流量被正确地通过隧道传输。

这一入口方式今天面向所有 Cloudflare One 客户提供。若要进行设置，请联系您的帐户团队。我们很高兴能添加更多功能，使得客户能更轻松地过渡到 Zero Trust，包括在已连接网络流量之上叠加额外的安全策略，并提供服务发现来帮助组织优先处理将迁移到 Zero Trust 连接的应用程序。