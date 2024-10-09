Cloudflare Free 요금제 고객, 이제 DDoS 경보를 실시간으로 받을 수 있어

2022-01-17

Cloudflare의 Free 요금제를 이용하는 고객에게 Cloudflare에서 자동으로 감지하고 완화했던 HTTP DDoS 공격에 대한 경보를 실시간으로 제공하게 되었음을 기쁜 마음으로 발표합니다. 실시간 DDoS 경보는 원래 1년 전에 발표되었지만, Pro 요금제 이상을 이용하는 고객에게 제공되었습니다. ...