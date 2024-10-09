HTTP 트래픽 이상 알림 기능 도입
2023-10-31
오늘 인터넷 자산 트래픽 패턴의 예상치 못한 변화를 사전에 알려주는 트래픽 이상 알림 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...계속 읽기 »
2023-10-31
오늘 인터넷 자산 트래픽 패턴의 예상치 못한 변화를 사전에 알려주는 트래픽 이상 알림 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...계속 읽기 »
2023-09-26
Cloudflare Radar가 이제 감지되는 대로 국가 및 ASN 트래픽 이상을 Outage Center에 표시하고 API를 통해 이상 정보를 게시합니다. 또한 Radar 통보를 개시하므로 사용자들이 트래픽 이상에 대한 알림을 구독할 수 있게 됩니다...
2022-01-17
Cloudflare의 Free 요금제를 이용하는 고객에게 Cloudflare에서 자동으로 감지하고 완화했던 HTTP DDoS 공격에 대한 경보를 실시간으로 제공하게 되었음을 기쁜 마음으로 발표합니다. 실시간 DDoS 경보는 원래 1년 전에 발표되었지만, Pro 요금제 이상을 이용하는 고객에게 제공되었습니다. ...