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Cloudflare ブログ

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Andreas Jansson

Andreas Jansson

Principal Systems Engineer

Moltworkerの紹介：セルフホスト型パーソナルAIエージェント、ミニ削除

2026-01-29

AIエージェントCloudflare WorkersContainersSandbox

Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...