Andreas Jansson

Moltworkerの紹介：セルフホスト型パーソナルAIエージェント、ミニ削除
2026-01-29
Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...
Principal Systems Engineer
2026-01-29
Moltworkerは、ミドルウェアWorkerであり、CloudflareのSandbox SDKと開発者プラットフォームのAPI上でOpenClaw（旧Moltbot、旧Clawdbot）を実行できるようにするためのスクリプトです。そのため、新しいハードウェアは不要で、AIパーソナルアシスタントをセルフホストすることができます。...
2025-12-01
本日、Replicateが正式にCloudflareの傘下に入ったことを発表でき、嬉しく思います。私たちの道のりと、この決断に至った理由を少し共有したいと思います。 ...