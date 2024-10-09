負荷分散監視グループ：耐障害性のあるアプリケーションのマルチサービスヘルスチェック
2025-10-17
Cloudflare Load Balancingは、監視グループをサポートするようになりました。複数のヘルスモニターを1つの論理的な評価にまとめることができます。 ...続きを読む »
2025-10-17
Cloudflare Load Balancingは、監視グループをサポートするようになりました。複数のヘルスモニターを1つの論理的な評価にまとめることができます。 ...続きを読む »
2023-09-08
Zero Trustと密接に統合されたローカル・トラフィック・マネジメント（LTM）が負荷分散ソリューションに新たに加わったことをお知らせいたします...
2021-01-22
世界各国の政府と医療機関が、公平かつ効率的に新型コロナワクチンを分配するという史上最も困難な物流問題に頭を抱えています。...
2021-01-22
本日、Cloudflare Waiting Roomをご紹介できることをうれしく思っております！まず、Project Fair Shot （プロジェクトフェアショット）という新プログラムで選ばれたお客様に最初にご利用いただけます。...
2019-06-02
Cloudflareについて内容の濃い話を始めたかったら、当社のことを「CDN」と表現してみてください。CDNは一般に、負荷分散を提供するものではありません。サーバーレスアプリケーションを配置することもできませんし、間違いなくあなたの電話にインストールできるものでもありません。...