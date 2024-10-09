MultiCloud... flare

2019-06-02

Cloudflareについて内容の濃い話を始めたかったら、当社のことを「CDN」と表現してみてください。CDNは一般に、負荷分散を提供するものではありません。サーバーレスアプリケーションを配置することもできませんし、間違いなくあなたの電話にインストールできるものでもありません。 ...