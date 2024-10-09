CAPTCHAに代わり、利便性が高く、プライバシーが守られるTurnstileを発表
2022-09-28
Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...続きを読む »
2022-09-28
Cloudflareのネットワーク上にあるかどうかに関わらず、どのようなWebサイトでもシンプルなAPIを使用してCAPTCHAを目に見えない代替手段に置き換えることができます...続きを読む »
2022-03-15
Cloudflareでは常識を覆すようなアイデアを尊重します。「セキュリティはすべての人が利用できるべきもの」と...
2022-01-17
Cloudflareによって自動的に検出および軽減されたHTTP DDoS攻撃に関するリアルタイムアラートを受信する機能が、Freeプランをご利用のお客様にご利用いただけるようになったことを発表でき嬉しく思います。...
2021-01-22
世界各国の政府と医療機関が、公平かつ効率的に新型コロナワクチンを分配するという史上最も困難な物流問題に頭を抱えています。...