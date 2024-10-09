Birthday Week 2020へようこそ

2020-09-27

毎年、Cloudflareでは2010年9月27日の創立を記念して、1週間新商品をお知らせしています。当社ではこれをBirthday Weekと呼びますが、我々はギフトを受け取る側ではなく、送り主になっています。今年も例年と同じようにお祝いします。Cloudflareは創立10周年を迎えました。 ...