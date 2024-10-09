Cloudflare創業者より2022年の12周年記念のご挨拶
2022-09-25
Cloudflareは2010年9月27日に発売されました。今週は12周年を迎えます...続きを読む »
2022-09-25
Cloudflareは2010年9月27日に発売されました。今週は12周年を迎えます...続きを読む »
2021-09-26
今週、Cloudflareは創立記念日を迎えます。私たちがこの会社を創立したのは11年前の明日、2010年9月27日のことです。当社では創立1周年のとき以来、毎年記念日の週に革新的な新製品をローンチするのが伝統になりました。インターネットに対する当社の恩返しだと考えています。...
2020-09-27
Cloudflareは2010年9月27日に設立されました — 10年前の今日です。当社はこの10年間で大きな変貌を遂げており、立ち止まって、これまでの軌跡を振り返ることは難しくなっております。...
2020-09-27
毎年、Cloudflareでは2010年9月27日の創立を記念して、1週間新商品をお知らせしています。当社ではこれをBirthday Weekと呼びますが、我々はギフトを受け取る側ではなく、送り主になっています。今年も例年と同じようにお祝いします。Cloudflareは創立10周年を迎えました。...