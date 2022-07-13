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新斯科細亞省新栽種 25,000 棵樹木

2022-07-13

閱讀時間：4 分鐘
本貼文還提供以下語言版本：English简体中文

Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 25,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾。

透過與 One Tree Planted (OTP) 的合作，Cloudflare 得以協力恢復加拿大新斯科細亞省維多利亞公園多達 20 公頃的土地。這座擁有 130 年歷史的天然林地公園位於新斯科細亞省特魯羅心臟地帶，其間遍佈超過 3,000 英畝的健行步道和自行車道，沿途風景包括自然峽谷、河川與瀑布，以及一座成年的美洲鐵杉林。

Tree planting efforts in Nova Scotia are helping restore 20 hectares of land.

透過這項植樹造林專案，我們在公園的兩個區域新種植了紅雲杉、黑雲杉、北美白松、美洲落葉松、北美紅櫟、糖楓、紅樺及短葉松。第一個區域是公園近期因蟲害而損失大量老針葉樹的區域。第二個區域則是先前隸屬於市立垃圾場的區域，目前覆蓋著黏土層和表土層。

我們的造林承諾在加拿大林地專案很久以前就開始了，早在 2019 年就推出了一款野心勃勃的工具：「機器人對抗模式」，首次對機器人進行_反擊_，並將目標鎖定在剽竊者及其他自動化執行者。

Newly planted trees in Victoria Park.

我們的概念很簡單：利用無意義任務佔據惡意機器人的時間，讓它們無暇攻擊真正的網站；最好是讓其在處理這些任務時需要進行_大量計算_。這項方法效率很高，但惡意執行者也會因此耗費更多能源，並且有可能排放更多溫室氣體 (GHG)。所以，除了推出機器人對抗模式之外，我們更致力於支援植樹專案，以便承擔起消除任何潛在環境影響的責任。

什麼是機器人對抗模式？

啟用機器人對抗模式後，該機制即會開始向造訪您網站的機器人發起挑戰。無論所屬方案為何，所有 Cloudflare 客戶都能夠免費使用。

當機器人對抗模式識別出機器人時，就會發出_計算密集型_挑戰來消耗其效力（亦稱為「緩送技術」）。我們的目標是為了讓攻擊者疲於奔命，使其另尋新的興趣。在防堵機器人的過程中，我們需要可延緩其進度並產生巨額伺服器帳單的大量計算時間，而這樣的手段不算太壞吧。

Bot Fight Mode issues computationally expensive challenges to bots to disincentivize attackers.

我們會這麼做是因為機器人就像水蛭一樣。它們會擷取資源、拖累網站速度並濫用線上平台，還會駭進帳戶並竊取個人資料。當然，我們會將少量表現良好的機器人加入允許清單，像是 Slack 和 Google。而且，機器人對抗模式只會對雲端與代管提供者的流量採取行動（因為機器人通常會從這裡出現）。

**現今有超過 550,000 個網站採用機器人對抗模式！**我們相信這是全球最廣泛部署的機器人管理解決方案（但難以驗證）。免費版客戶可從儀表板啟用這項工具，而付費版客戶可使用特殊版本，也就是「超級機器人對抗模式」。

有多少棵樹木呢？我們來好好算一下 ?

現在，困難點在於：我們該如何將機器人挑戰轉化成具體應種植的樹木數量？幸運的是，我們可以使用一系列單位轉換，類似於我們用於計算 Cloudflare GHG 總排放量的方式。

先從下列假設開始著手吧。

表 1.

測量標準

數量

對應比例

來源

標準伺服器使用的能源

每年為 1,760.3 kWh

小時（每小時為 0.2 kWh）

Go Climate

排放係數

每 kWh 為 0.33852 kgCO2e

公克（每 kWh 為 338.52 gCO2e）

Go Climate

成年樹木所吸收的 CO2

每年為 48 lbsCO2e

公斤（每年為 21 kgCO2e）

One Tree Planted

接下來，我們選出高流量的日期，並在網路上模擬機器人挑戰的速率與持續時間。2021 年 5 月 23 日，機器人對抗模式發出了 2,878,622 次挑戰，每次平均持續 50 秒鐘。機器人總共花費了 39,981 小時來攻擊我們的網路防禦，相當於在一天內便完成了超過 4 年的挑戰！

然後，我們根據上方表 1 所列之通用伺服器耗費的功率，將該時間值轉換為千瓦時 (kWh)。

39,981（小時）x 0.2（kWh/小時）= 7,996 (kWh)

知道惡意機器人伺服器所耗費的能源總量後，我們使用了排放係數（每個能耗單位的溫室氣體排放量）來確定總排放量。

7,996 (kwh) x 338.52 (gCO2e/kwh) = 2,706,805 (gCO2e)

如果您走到了這一步，那想必您的狂熱程度與我們有得比，所以為力求完整，計算排放時常用的單位是二氧化碳_當量_ (CO2e)，也就是京都議定書（經全球暖化潛勢權衡而得）所列之所有 6 種 GHG 的組合單位。

最後，我們需要將排放量轉換為樹木數量。我們在 OTP 的合作夥伴發現一棵成年樹木每年吸收 21 kgCO2e 左右。根據總排放量，這可轉換成每個伺服器大約 47,000 棵樹木，或是每個 CPU 核心為 840 棵樹木。但是，在原先的文章中，我們也注意到，新栽樹木長至成年時需要一定的時間，因此捐贈數量還需要乘以 25。

最後，在計畫的前兩年，我們計算出總共需要大約 42,000 棵樹木，才能涵蓋機器人對抗模式中的所有個別 CPU 核心。為了讓數字更漂亮一點，這可以四捨五入到 50,000。

我們很驕傲地說目前已種下大多數的樹木，並且期待能夠在種下最後 25,000 棵時向各位提供最新消息。

這是其中一塊拼圖

「植樹造林可促進現有森林的物種多樣性、優化動物棲息地、實現開墾區綠化及為社區打造運動休閒區，還能改善熱門健行步道/自行車道網路的視覺效果。」- Stephanie Clement，One Tree Planted 北美洲專案經理

對於保護健康生態系統及促進生物多樣性來說，林地復育是很重要的一部分。樹木與森林也是幫助減緩全球 GHG 排放增長的基本部分。

但是，我們承認氣候危機並沒有單一解決方案。在致力於建造更好、更為永續的網際網路時，Cloudflare 投資了可再生能源、協助我們客戶了解並緩解自身網路碳足跡的各項工具，以及協助在 2025 年前抵換或清除與網路供電相關聯的歷史排放量

想加入我們「機器人與樹木」計劃的行列嗎？立即啟用機器人對抗模式！選用我們的免費版方案，讓您迅速準備就緒。當我們在 2021 年向 OTP 進行第一次捐贈時，機器人對抗模式在擾亂機器人攻擊方面所花費的時間折算起來已達 3,000 年。這些時間足以讓您用來觀賞史丹利·庫柏力克 (Stanley Kubrick) 的經典作品「鬼店」(The Shinning) 1,000 萬次以上。

立即與我們一同抵禦惡意機器人，並改善我們星球的現況吧！

—-如需維多利亞公園的更多資訊，請造訪 https://www.victoriaparktruro.ca如需 One Tree Planted 的更多資訊，請造訪 https://onetreeplanted.org如需 Cloudflare 永續措施的更多資訊，請造訪 www.cloudflare.com/impact

One of the 25,000 newly planted trees in Nova Scotia.
我們保護整個企業網路，協助客戶有效地建置網際網路規模的應用程式，加速任何網站或網際網路應用程式抵禦 DDoS 攻擊，阻止駭客入侵，並且可以協助您實現 Zero Trust

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