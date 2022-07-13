新斯科細亞省新栽種 25,000 棵樹木

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Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 25,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾。

透過與 One Tree Planted (OTP) 的合作，Cloudflare 得以協力恢復加拿大新斯科細亞省維多利亞公園多達 20 公頃的土地。這座擁有 130 年歷史的天然林地公園位於新斯科細亞省特魯羅心臟地帶，其間遍佈超過 3,000 英畝的健行步道和自行車道，沿途風景包括自然峽谷、河川與瀑布，以及一座成年的美洲鐵杉林。

透過這項植樹造林專案，我們在公園的兩個區域新種植了紅雲杉、黑雲杉、北美白松、美洲落葉松、北美紅櫟、糖楓、紅樺及短葉松。第一個區域是公園近期因蟲害而損失大量老針葉樹的區域。第二個區域則是先前隸屬於市立垃圾場的區域，目前覆蓋著黏土層和表土層。

我們的造林承諾在加拿大林地專案很久以前就開始了，早在 2019 年就推出了一款野心勃勃的工具：「機器人對抗模式」，首次對機器人進行_反擊_，並將目標鎖定在剽竊者及其他自動化執行者。

我們的概念很簡單：利用無意義任務佔據惡意機器人的時間，讓它們無暇攻擊真正的網站；最好是讓其在處理這些任務時需要進行_大量計算_。這項方法效率很高，但惡意執行者也會因此耗費更多能源，並且有可能排放更多溫室氣體 (GHG)。所以，除了推出機器人對抗模式之外，我們更致力於支援植樹專案，以便承擔起消除任何潛在環境影響的責任。

啟用機器人對抗模式後，該機制即會開始向造訪您網站的機器人發起挑戰。無論所屬方案為何，所有 Cloudflare 客戶都能夠免費使用。

當機器人對抗模式識別出機器人時，就會發出_計算密集型_挑戰來消耗其效力（亦稱為「緩送技術」）。我們的目標是為了讓攻擊者疲於奔命，使其另尋新的興趣。在防堵機器人的過程中，我們需要可延緩其進度並產生巨額伺服器帳單的大量計算時間，而這樣的手段不算太壞吧。

我們會這麼做是因為機器人就像水蛭一樣。它們會擷取資源、拖累網站速度並濫用線上平台，還會駭進帳戶並竊取個人資料。當然，我們會將少量表現良好的機器人加入允許清單，像是 Slack 和 Google。而且，機器人對抗模式只會對雲端與代管提供者的流量採取行動（因為機器人通常會從這裡出現）。

**現今有超過 550,000 個網站採用機器人對抗模式！**我們相信這是全球最廣泛部署的機器人管理解決方案（但難以驗證）。免費版客戶可從儀表板啟用這項工具，而付費版客戶可使用特殊版本，也就是「超級機器人對抗模式」。

現在，困難點在於：我們該如何將機器人挑戰轉化成具體應種植的樹木數量？幸運的是，我們可以使用一系列單位轉換，類似於我們用於計算 Cloudflare GHG 總排放量的方式。

先從下列假設開始著手吧。

表 1.

測量標準

數量

對應比例

來源

標準伺服器使用的能源

每年為 1,760.3 kWh

小時（每小時為 0.2 kWh）

Go Climate

排放係數

每 kWh 為 0.33852 kgCO2e

公克（每 kWh 為 338.52 gCO2e）

Go Climate

成年樹木所吸收的 CO2

每年為 48 lbsCO2e

公斤（每年為 21 kgCO2e）

One Tree Planted

接下來，我們選出高流量的日期，並在網路上模擬機器人挑戰的速率與持續時間。2021 年 5 月 23 日，機器人對抗模式發出了 2,878,622 次挑戰，每次平均持續 50 秒鐘。機器人總共花費了 39,981 小時來攻擊我們的網路防禦，相當於在一天內便完成了超過 4 年的挑戰！

然後，我們根據上方表 1 所列之通用伺服器耗費的功率，將該時間值轉換為千瓦時 (kWh)。

39,981（小時）x 0.2（kWh/小時）= 7,996 (kWh)

知道惡意機器人伺服器所耗費的能源總量後，我們使用了排放係數（每個能耗單位的溫室氣體排放量）來確定總排放量。

7,996 (kwh) x 338.52 (gCO2e/kwh) = 2,706,805 (gCO2e)

如果您走到了這一步，那想必您的狂熱程度與我們有得比，所以為力求完整，計算排放時常用的單位是二氧化碳_當量_ (CO2e)，也就是京都議定書（經全球暖化潛勢權衡而得）所列之所有 6 種 GHG 的組合單位。

最後，我們需要將排放量轉換為樹木數量。我們在 OTP 的合作夥伴發現一棵成年樹木每年吸收 21 kgCO2e 左右。根據總排放量，這可轉換成每個伺服器大約 47,000 棵樹木，或是每個 CPU 核心為 840 棵樹木。但是，在原先的文章中，我們也注意到，新栽樹木長至成年時需要一定的時間，因此捐贈數量還需要乘以 25。

最後，在計畫的前兩年，我們計算出總共需要大約 42,000 棵樹木，才能涵蓋機器人對抗模式中的所有個別 CPU 核心。為了讓數字更漂亮一點，這可以四捨五入到 50,000。

我們很驕傲地說目前已種下大多數的樹木，並且期待能夠在種下最後 25,000 棵時向各位提供最新消息。

這是其中一塊拼圖

「植樹造林可促進現有森林的物種多樣性、優化動物棲息地、實現開墾區綠化及為社區打造運動休閒區，還能改善熱門健行步道/自行車道網路的視覺效果。」- Stephanie Clement，One Tree Planted 北美洲專案經理

對於保護健康生態系統及促進生物多樣性來說，林地復育是很重要的一部分。樹木與森林也是幫助減緩全球 GHG 排放增長的基本部分。

但是，我們承認氣候危機並沒有單一解決方案。在致力於建造更好、更為永續的網際網路時，Cloudflare 投資了可再生能源、協助我們客戶了解並緩解自身網路碳足跡的各項工具，以及協助在 2025 年前抵換或清除與網路供電相關聯的歷史排放量。

想加入我們「機器人與樹木」計劃的行列嗎？立即啟用機器人對抗模式！選用我們的免費版方案，讓您迅速準備就緒。當我們在 2021 年向 OTP 進行第一次捐贈時，機器人對抗模式在擾亂機器人攻擊方面所花費的時間折算起來已達 3,000 年。這些時間足以讓您用來觀賞史丹利·庫柏力克 (Stanley Kubrick) 的經典作品「鬼店」(The Shinning) 1,000 萬次以上。

立即與我們一同抵禦惡意機器人，並改善我們星球的現況吧！

—-如需維多利亞公園的更多資訊，請造訪 https://www.victoriaparktruro.ca如需 One Tree Planted 的更多資訊，請造訪 https://onetreeplanted.org如需 Cloudflare 永續措施的更多資訊，請造訪 www.cloudflare.com/impact