獨立報告顯示：遷移至 Cloudflare 可減少碳足跡
2022-12-14
初步研究結果發現，Cloudflare 產品的碳效率要比功能相當的內部部署硬體高出 90%...繼續閱讀 »
2022-12-14
初步研究結果發現，Cloudflare 產品的碳效率要比功能相當的內部部署硬體高出 90%...繼續閱讀 »
2022-12-14
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年攔截了高於 6 倍數量的機器人，同時我們正在為西孟加拉的一個新植樹專案提供助力...
2022-12-14
我們的硬體可持續性舉措包括盡可能久地使用硬體元件、在需要報廢時負責任地回收，以及選擇最節能的選項來完成我們的工作...
2022-12-14
今天，在 Cloudflare 的 Impact Week，我們滿懷欣喜之情，宣佈 Cloudflare 客戶獲得了一個機會，能夠更輕鬆地以永續發展的方式停用和處理其使用過的硬體設備...
2022-07-13
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...