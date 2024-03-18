Bot Management (CN)

监控用于机器人检测的机器学习模型
2024/02/16
我们最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介绍，该方法提供了 Cloudflare 模型训练和部署流程的整体概述。在这篇文章中，我们将更深入地探讨监控，以及我们如何持续评估支持机器人管理的模型...继续阅读 »
2024/02/16
我们最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介绍，该方法提供了 Cloudflare 模型训练和部署流程的整体概述。在这篇文章中，我们将更深入地探讨监控，以及我们如何持续评估支持机器人管理的模型...继续阅读 »
2023/03/15
Cloudflare Fraud Detection 运用机器学习模型，可以更好地保护企业免遭假帐户注册、帐户接管攻击和刷卡攻击，确保企业可以在线运营安全...
2022/09/27
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022/09/06
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2022/07/13
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2022年3月16日 12:59
我叫 Ryan Marlow，是 Envoy Media Group 的首席技术官。我很高兴与您分享关于 Envoy、Cloudflare 的故事，以及我们是如何使用自动程序管理来监控自动化流量的...