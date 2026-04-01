1.1.1.1 공용 DNS 리졸버에 대한 당사의 지속적인 프라이버시 약속

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정확히 오늘로 8년 전, 당사는 세계에서 가장 빠른 공용 DNS 리졸버이자 가장 비공개적인 리졸버를 구축하겠다는 목표로 1.1.1.1 공용 DNS 리졸버를 출시했습니다 . 인터넷의 ‘전화번호부’를 처리하는 서비스에서는 신뢰가 전부라는 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 출시 당시, 당사는 개인 데이터 처리 방식에 대해 약속한 대로 실제로 이행하고 있음을 공개적으로 검증하겠다는 특별한 약속을 했습니다. 2020년에는 단순히 당사의 말을 믿어 달라고 요청하는 대신, 독립된 외부 기관을 통해 당사의 운영을 점검 하도록 했습니다. 또한 향후 이러한 검증을 지속적으로 업데이트하겠다는 계획도 공유했습니다. 더 나아가 다른 제공업체에도 동일한 조치를 취할 것을 촉구했지만, 당사가 파악한 바에 따르면 주요 공용 DNS 리졸버 중에서 DNS 프라이버시 관행에 대해 독립적인 검증을 받은 사례는 아직 없습니다.

2020년 검토 당시 1.1.1.1 리졸버는 출시된 지 2년도 채 되지 않은 상태였으며, 해당 검증의 목적은 개인 데이터나 사용자 프라이버시에 영향을 미치지 않는 약속까지 포함해, 1.1.1.1 리졸버의 동작 방식과 관련해 당사가 밝힌 모든 약속이 실제 시스템에서 충실히 이행되고 있음을 입증하는 것이었습니다.

그 이후로 Cloudflare의 기술 스택은 규모와 복잡성 측면에서 크게 확장되었습니다. 예를 들어, 1.1.1.1 리졸버와 기타 DNS 시스템을 구동하는 완전히 새로운 플랫폼을 구축 했습니다. 이에 따라 당사의 시스템 전반, 특히 1.1.1.1 리졸버의 프라이버시 관련 약속에 대해 다시 한 번 엄격하고 독립적인 검증을 수행하는 것이 매우 중요하다고 판단했습니다.

오늘, 동일한 Big 4 회계법인이 수행한 최신 프라이버시 검증 결과를 공유합니다. 해당 독립 검증 보고서는 당사의 규제 준수 페이지 에서 확인하실 수 있습니다.

2024년 회계연도가 종료된 이후, 당사는 독립 감사인을 위한 증빙을 수집하고 준비하는 종합적인 절차에 착수했습니다. 해당 검증은 수개월에 걸쳐 진행되었으며, Cloudflare 전반의 여러 팀이 프라이버시 통제가 실제로 어떻게 작동하고 있는지를 입증하는 다양한 증빙 자료를 제공해야 했습니다. 독립 감사인의 검증이 완료된 후, 당사는 최종 보고서를 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 보고서는 당사가 약속한 사항이 충실히 이행되었음을 보증하며, 당사의 시스템이 약속한 수준으로 프라이버시를 보호하고 있음을 확인합니다. 무엇보다 중요한 점은 1.1.1.1 리졸버에 대한 당사의 핵심 프라이버시 보장 사항이 변함없이 유지되고 있으며 독립적인 검증을 통해 재확인되었다는 것입니다.

Cloudflare는 공용 리졸버 사용자의 개인 데이터를 제3자에게 판매하거나 공유하지 않으며, 공용 리졸버에서 수집된 개인 데이터를 광고 타겟팅에 사용하지 않습니다.

Cloudflare는 누가 요청했는지를 식별할 수 있는 정보가 아니라, 요청된 내용 자체만을 보관하거나 사용합니다.

소스 IP 주소는 익명으로 처리되며, 25시간 이내에 삭제됩니다.

또한 두 가지 사항에 대해 투명하게 설명드리고자 합니다. 첫째: 이전 검증 결과를 발표한 2020년 블로그 에서 설명드린 바와 같이, 무작위로 샘플링된 네트워크 패킷(전체 트래픽의 최대 0.05%, 1.1.1.1 공용 리졸버 사용자의 질의 IP 주소 포함)은 오직 네트워크 문제 해결 및 공격 완화 목적으로만 사용됩니다.

둘째, 이번 검증의 범위는 당사의 프라이버시 관련 약속에만 한정되어 있습니다. 2020년에는 최초 검증을 통해 프라이버시 약속뿐만 아니라, 공용 리졸버의 정상적인 운영 및 연구 목적을 위해 익명화된 트랜잭션 및 디버그 로그 데이터(“공용 리졸버 로그”)를 어떻게 처리할 것인지에 대한 모든 설명까지 함께 검토했습니다. 이후, 초기 1.1.1.1 검증 이후 출시된 Cloudflare Radar 와 같은 서비스를 지원하기 위해 해당 데이터를 활용하는 방식이 변화하면서 이러한 로그 처리 방식도 달라졌지만, 개인 정보나 개인 프라이버시에 미치는 영향은 없습니다.

6년 전 첫 번째 검증에서 밝혔듯이 , 당사는 개인이 인터넷에서 무엇을 하는지 알고자 한 적이 없으며, 이를 알 수 없도록 기술적인 조치를 취해 왔습니다. Cloudflare는 프라이버시가 기본값이 되어야 한다고 믿습니다. 이러한 독립적인 검증을 선제적으로 수행함으로써 업계 전반에 기준을 제시하고자 합니다. 웹을 직접 탐색하든, 자신을 대신해 AI 에이전트를 배포하든, 모든 사용자는 자신의 활동이 추적되지 않는 인터넷을 누릴 자격이 있다고 믿습니다. 또한 Cloudflare는 개인정보 처리방침 에서 밝힌 바와 같이, 1.1.1.1 리졸버에 대한 DNS 쿼리에서 수집된 어떠한 정보도 다른 Cloudflare 데이터 또는 제3자 데이터와 결합하여 개별 최종 사용자를 식별할 수 있는 방식으로 사용하지 않겠다는 약속을 확고히 지키고 있습니다.