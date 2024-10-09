Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다. ...

Cloudflare에서는 '코드 오렌지: 실패를 통한 성장'을 선언하여, 지난 두 번의 글로벌 서비스 중단의 원인이 다시는 발생하지 않도록 하겠다는 단순한 목표를 가지고 Cloudflare의 전 직원이 우선순위가 높은 작업 흐름에 집중하도록 했습니다. ...

2025년 12월 5일, Cloudflare에서 UTC 기준 8시 47분경부터 상당한 트래픽 중단이 발생했습니다. 해당 사고는 해결되기까지 약 25분간 지속되었습니다. 고객과 인터넷에 피해를 끼쳐드려 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 이번 사고는 공격으로 인한 것이 아니며, 최근 React Server Components에 영향을 미치는 업계 전반의 취약점을 완화하기 위한 구성 변경 적용 과정에서 발생했습니다. ...

Cloudflare는 2025년 11월 18일에 서비스 중단을 겪었습니다. 이번 가동 중단은 Bot Management 피처 파일 생성 로직의 버그로 인해 발생했으며, 이로 인해 다수의 Cloudflare 서비스가 영향을 받았습니다. ...

지능형 위협 행위자인 GRUB1이 Salesloft의 Drift 챗봇과 Salesforce 간 연동을 악용하여 Cloudflare 및 다수 기업의 Salesforce 테넌트에 무단으로 액세스했습니다. ...

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2023년 11월 01일 2023년 10월 30일 Cloudflare 사고 2023년 10월 30일, Workers KV에서 사용하는 배포 도구의 잘못된 구성으로 인해 37분 동안 여러 Cloudflare 서비스를 사용할 수 없었습니다. 이번 사고와 그로 인해 고객에게 미친 영향에 대해 유감스럽게 생각하며, 투명하게 밝히고 향후 개선하겠다는 각오로 여기에서 자세한 내용을 공유하고자 합니다 ... 작성자: Matt Silverlock

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2023년 10월 04일 2023년 10월 4일 1.1.1.1 조회 실패 2023년 10월 4일, Cloudflare에서는 DNS 확인 문제를 겪었으며. 1.1.1.1 또는 Warp, Zero Trust 등의 제품 또는 1.1.1.1을 사용하는 타사 DNS 확인자를 사용하는 사람 중 일부는 유효한 쿼리에 대해 SERVFAIL DNS 응답을 받았을 수도 있습니다. 이 블로그에서는 어떤 장애였는지, 장애가 왜 발생했는지, 이런 일이 다시 발생하지 않도록 우리가 무엇을 하고 있는지 설명하겠습니다 ... 작성자: Ólafur Guðmundsson 1.1.1.1 , 사후 , 중단

2023년 1월 25일 2023년 1월 24일 Cloudflare 사고 2023년 1월 24일, 서비스 토큰을 관리하는 코드를 릴리스하는 도중 에러가 발생해 여러 Cloudflare 서비스가 121분 동안 이용 불가능한 상태가 되었습니다. 이 사고로 다양한 Cloudflare 제품의 성능이 저하되었습니다 ... 작성자: Kenny Johnson

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