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Cloudflare 블로그

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사후

2025년 12월 5일 Cloudflare 서비스 중단

2025-12-05

중단사후

2025년 12월 5일, Cloudflare에서 UTC 기준 8시 47분경부터 상당한 트래픽 중단이 발생했습니다. 해당 사고는 해결되기까지 약 25분간 지속되었습니다. 고객과 인터넷에 피해를 끼쳐드려 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 이번 사고는 공격으로 인한 것이 아니며, 최근 React Server Components에 영향을 미치는 업계 전반의 취약점을 완화하기 위한 구성 변경 적용 과정에서 발생했습니다....

더 많은 게시물

2023년 11월 01일

2023년 10월 30일 Cloudflare 사고

2023년 10월 30일, Workers KV에서 사용하는 배포 도구의 잘못된 구성으로 인해 37분 동안 여러 Cloudflare 서비스를 사용할 수 없었습니다. 이번 사고와 그로 인해 고객에게 미친 영향에 대해 유감스럽게 생각하며, 투명하게 밝히고 향후 개선하겠다는 각오로 여기에서 자세한 내용을 공유하고자 합니다...

사후

2023년 10월 04일

2023년 10월 4일 1.1.1.1 조회 실패

2023년 10월 4일, Cloudflare에서는 DNS 확인 문제를 겪었으며. 1.1.1.1 또는 Warp, Zero Trust 등의 제품 또는 1.1.1.1을 사용하는 타사 DNS 확인자를 사용하는 사람 중 일부는 유효한 쿼리에 대해 SERVFAIL DNS 응답을 받았을 수도 있습니다. 이 블로그에서는 어떤 장애였는지, 장애가 왜 발생했는지, 이런 일이 다시 발생하지 않도록 우리가 무엇을 하고 있는지 설명하겠습니다...

1.1.1.1
사후
중단

2023년 1월 25일

2023년 1월 24일 Cloudflare 사고

2023년 1월 24일, 서비스 토큰을 관리하는 코드를 릴리스하는 도중 에러가 발생해 여러 Cloudflare 서비스가 121분 동안 이용 불가능한 상태가 되었습니다. 이 사고로 다양한 Cloudflare 제품의 성능이 저하되었습니다...

중단
사후

2020년 7월 18일

2020년 7월 17일의 Cloudflare 서비스 중단에 관한 분석

오늘 백본 네트워크의 구성 오류로 인해 Cloudflare 서비스의 가동이 27분 동안 중단됐습니다. Cloudflare 네트워크 전반에서 트래픽이 약 50% 감소했습니다. Cloudflare 백본 네트워크의 구조 상 이러한 가동 중단은 Cloudflare의 전 네트워크에 영향을 주지 않았고 특정 지역에 한정됐습니다....

사후
중단