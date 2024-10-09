2026년 2월 20일 Cloudflare 장애
2026-02-21
Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다....계속 읽기 »
2026-02-21
Cloudflare는 2026년 2월 20일 서비스 장애를 겪었습니다. Cloudflare의 Bring Your Own IP(BYOIP) 서비스를 사용하는 일부 고객은 Border Gateway Protocol(BGP)을 통해 인터넷으로 향하는 경로가 철회되는 영향을 받았습니다....계속 읽기 »
2025-12-19
Cloudflare에서는 '코드 오렌지: 실패를 통한 성장'을 선언하여, 지난 두 번의 글로벌 서비스 중단의 원인이 다시는 발생하지 않도록 하겠다는 단순한 목표를 가지고 Cloudflare의 전 직원이 우선순위가 높은 작업 흐름에 집중하도록 했습니다....
2025-12-05
2025년 12월 5일, Cloudflare에서 UTC 기준 8시 47분경부터 상당한 트래픽 중단이 발생했습니다. 해당 사고는 해결되기까지 약 25분간 지속되었습니다. 고객과 인터넷에 피해를 끼쳐드려 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 이번 사고는 공격으로 인한 것이 아니며, 최근 React Server Components에 영향을 미치는 업계 전반의 취약점을 완화하기 위한 구성 변경 적용 과정에서 발생했습니다....
2025-11-18
Cloudflare는 2025년 11월 18일에 서비스 중단을 겪었습니다. 이번 가동 중단은 Bot Management 피처 파일 생성 로직의 버그로 인해 발생했으며, 이로 인해 다수의 Cloudflare 서비스가 영향을 받았습니다. ...
2025-09-02
지능형 위협 행위자인 GRUB1이 Salesloft의 Drift 챗봇과 Salesforce 간 연동을 악용하여 Cloudflare 및 다수 기업의 Salesforce 테넌트에 무단으로 액세스했습니다....
2025년 6월 12일
2025년 6월 12일 Workers KV, Access, WARP 및 Cloudflare 대시보드를 포함한 여러 Cloudflare 서비스가 최장 2시간 28분 동안 중단되었습니다....
2024년 6월 26일
새로운 DDoS 규칙으로 인해 Cloudflare 고객에 대한 오류 응답 및 대기 시간이 증가했습니다. 이것이 어떻게 잘못되었는지, 그리고 Cloudflare에서 어떤 교훈을 얻었는지 알아보겠습니다...
2024년 4월 08일
중요한 데이터 센터가 완전히 정전된 이후 4개월 만에 저희 회사에서 똑같은 사태가 발생했습니다. 당사의 대응 조치와 다음 단계 계획을 알려드립니다...
2023년 11월 04일
2023년 11월 2일 목요일 오전 11시 43분(UTC)부터 Cloudflare의 제어판 및 분석 서비스가 일시적으로 중단되었습니다...
2023년 11월 01일
2023년 10월 30일, Workers KV에서 사용하는 배포 도구의 잘못된 구성으로 인해 37분 동안 여러 Cloudflare 서비스를 사용할 수 없었습니다. 이번 사고와 그로 인해 고객에게 미친 영향에 대해 유감스럽게 생각하며, 투명하게 밝히고 향후 개선하겠다는 각오로 여기에서 자세한 내용을 공유하고자 합니다...
2023년 10월 20일
2023년 10월 18일 수요일, 우리 시스템에서 Okta로 역추적할 수 있는 공격이 발견되었습니다. 신속하게 대응한 덕분에 이 이벤트로 인해 Cloudflare 고객 정보나 시스템에 영향이 미치지 않았음을 확인했습니다...
2023년 10월 04일
2023년 10월 4일, Cloudflare에서는 DNS 확인 문제를 겪었으며. 1.1.1.1 또는 Warp, Zero Trust 등의 제품 또는 1.1.1.1을 사용하는 타사 DNS 확인자를 사용하는 사람 중 일부는 유효한 쿼리에 대해 SERVFAIL DNS 응답을 받았을 수도 있습니다. 이 블로그에서는 어떤 장애였는지, 장애가 왜 발생했는지, 이런 일이 다시 발생하지 않도록 우리가 무엇을 하고 있는지 설명하겠습니다...
2023년 7월 11일
아시아 태평양 지역의 사용자는 .com 및 .net에 대한 원본 DNS 확인 실패로 인해 연결 오류가 발생합니다. TLD 네임서버...
2023년 1월 25일
2023년 1월 24일, 서비스 토큰을 관리하는 코드를 릴리스하는 도중 에러가 발생해 여러 Cloudflare 서비스가 121분 동안 이용 불가능한 상태가 되었습니다. 이 사고로 다양한 Cloudflare 제품의 성능이 저하되었습니다...
2022년 6월 21일
2022년 6월 21일 오늘 Cloudflare 가동이 중단되어 데이터 센터 19곳의 트래픽에 영향을 미쳤습니다...
2020년 7월 18일
오늘 백본 네트워크의 구성 오류로 인해 Cloudflare 서비스의 가동이 27분 동안 중단됐습니다. Cloudflare 네트워크 전반에서 트래픽이 약 50% 감소했습니다. Cloudflare 백본 네트워크의 구조 상 이러한 가동 중단은 Cloudflare의 전 네트워크에 영향을 주지 않았고 특정 지역에 한정됐습니다....