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Cloudflare ブログ

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Zero Day Threats

Log4jの脆弱性からお客様を守るためのCloudflareログのサニタイジング

2021-12-14

LogsVulnerabilitiesZero Day ThreatsセキュリティLog4JLog4Shell

2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...

Log4j2の脆弱性（CVE-2021-44228）について

2021-12-10

VulnerabilitiesZero Day ThreatsセキュリティWAF RulesLog4JLog4Shell

昨日（2021年12月9日）、一般的なJavaベースのロギングパッケージである Log4j に非常に深刻な脆弱性があることが公表されました。この脆弱性により、攻撃者はリモートサーバー上でコードを実行することができます。いわゆるリモートコード実行（RCE）です。JavaとLog4jは広く使われているため、これは Heartbleed や ShellShock以来、インターネット上で最も深刻な脆弱性の一つと考えられます。...

その他の投稿

2021年3月23日

あらゆる規模のチームのためのブラウザ分離

インターネットに接続するあらゆる組織が、トランザクションの受け入れ、顧客とのやりとり、機密データの取扱いに至るまで、その運営をWebブラウザにまかせています。リンクをクリックするだけのことが、ブラウザがローカルデバイスに大量の得体の知れないコードをダウンロードし、実行するきっかけとなるのです。...

製品ニュース
Zero Day Threats
Cloudflare One
Security Week
セキュリティ

2020年10月15日

Cloudflare ブラウザ分離（ベータ版）の紹介

Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...

製品ニュース
Zero Trust
Zero Trust Week
Zero Day Threats
Cloudflare One